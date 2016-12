BORSE EUROPA - Indici volatili su timori zona euro, male banche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.768,82 -0,49% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.102,94 -0,09% 1.045,76 Stoxx banche 198,93 -1,16% 221,27 Stoxx oil&gas 317,87 +0,82% 330,54 Stoxx tech 207,19 -0,02% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Le piazze europee azzerano i guadagni dopo aver tentato un rimbalzo nelle prime battute, con gli indici appesantiti dalle banche.

I timori per la crisi debitoria della zona euro, in vista anche della riunione dell'eurogruppo di oggi, hanno annullato l'effetto positivo delle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, diposto a nuovi acquisti di titoli di stato usa per sostenere l'economia ancora fragile.

Il prezzo in aumento di metalli e greggio fa da supporto al paniere delle minerarie e delle petrolifere , in rialzo rispettivamente dello 0,2% e dello 0,8%. Pesante invece il segmento del commercio al dettaglio , che perde lo 0,75%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,09%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,20%, il Dax tedesco .GDAXI è piatto e il Cac 40 francese .FCHI cede lo 0,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche cedono tra il 2% e il 4%, DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE, BANCO DE VALENCIA BVA.MC, BBVA (BBVA.MC: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e UBS UBSN.VX.

* Tra le minerarie XSTRATA XTA.L, TENARIS (TENR.MI: Quotazione) e ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) avanzano tra lo 0,7% e il 2%.

* La catena britannica TESCO (TSCO.L: Quotazione) perde il 2,2% circa. Ubs ha tagliato il giudizio sulla società a 'neutral' da 'buy', dicendo che non è verosimile che gli affari in Gran Bretagna potranno continuare a crescere allo stesso ritmo degli ultimi dieci anni, mentre gli investimenti in altri mercati avranno bisogno di anni per divenire redditizi. La concorrente francese CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) estende le perdite di settimana scorsa, giù dell'1,9%, dopo aver lanciato giovedì un profit warning.

* HERMES HERM.PA, tra i peggior titoli dello Stoxx 600 .STOXX arretra del 3,5%, dopo che la famiglia cha la controlla ha annunciato la creazione di una Holding che ne controllerà oltre il 50%. Si tratta di una mossa difensiva per contrastare i tentativi di scalata di LVMH (LVMH.PA: Quotazione).

* Ig gruppo di costruzioni tedesco HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) è in progresso del 2%, La società ha annunciato un aumento di capitale di circa il 10% del totale per contrastare l'offerta della spagnola ACS (ACS.MC: Quotazione), che Quatar Holding sottoscriverà arrivando a detenere il 9,1% del capitale.

* La britannica DESIRE PETROLEUM DES.L dimezza il proprio valore in borsa (-50% circa) dopo aver annunciato di non avere trovato petrolio presso il prospetto Rachel North presso le isole Falkland, al contrario di quanto precedentemente annunciato, e che abbandonerà le esplorazioni in quella area. Il titolo, dall'annuncio della scoperta, aveva guadagnato il 26%.

* La fornitrice elevetica di farmaci LONZA LONN.VX avanza del 4,4% grazie a una nota di Goldman Sachs che ne ha alzato il target price a 95 franchi svizzeri da 83, rating 'neutral'.

* EADS EAD.PA (-0,9%) ha ricevuto commesse per un totale di 2,8 milioni di euro per fornire velivoli A330 all'indiana JET AIRWAYS (JET.BO: Quotazione) e ad Air India, ha detto una nota del governo. MICHELIN (MICP.PA: Quotazione), che investirà 600 milioni in una fabbrica nello stato di Tamil Nadu secondo la nota, cede il 3%.