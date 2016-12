BORSE EUROPA - Indici estendono rialzo dopo Wall Street,dati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.712,99 +2,34% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,74 +1,83% 1.045,76 Stoxx banche 195,46 +3,13% 221,27 Stoxx oil&gas 311,05 +1,48% 330,54 Stoxx tech 202,62 +1,63% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Le borse europee estendono il rialzo della mattina grazie a una brillante apertura della piazza di Wall Street, confermata poi dai dati macro Usa, a partire dall'Ism manifatturiero di novembre appena sopra le attese.

Brillano in particolare le banche, con il sottoindice Stoxx che arriva a guadagnare il 3,1%, e il segmento auto su del 3,7%.

Intorno alle 16,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza del 2,34%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI sale del 2,3% mentre Londra .FTSE e Parigi .FCHI guadagnano rispettivamente il 2% e l'1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, le greche EFG EUROBANK EFGr.AT, ALPHA BANK (ACBr.AT: Quotazione), BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione) e NATIONAL BANK OF GREECE (NBGr.AT: Quotazione) guadagnano tra l'8% e l'11%. Le spagnole BBVA (BBVA.MC: Quotazione) e BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) guadagnano il 7%.

* I costruttori di auto incassano il giudizio positivo di uno studio di Nomura, che ha alzato target price e giudizi dei principali costruttori europi. VALEO VOLF.PA, PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), BMW (BMWG.DE: Quotazione) avanzano tra il 4% e il 6%. [ID:nWNAB5933]

* La tedesca E.On (EONGn.DE: Quotazione) (+1,1%) ha raggiunto un accordo per vendere il 3,5% detenuto nel monopolista russo Gazprom (GAZP.MM: Quotazione) per 3,4 miliardi di euro come primo passo per raccgliere denaro utile per espandersi all'estero.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) cede oltre il 6%, dopo essere aver perso fino al 10%. Il secondo gruppo mondiale della grande distribuzione ha rivisto al ribasso le stime di utile 2010 per la seconda volta in sei settimane dopo aver contabilizzato oneri straordinari in Brasile.

* Positiva EADS EAD.PA (+1,2%) dopo l'annuncio di un ammodernamento dei motori dei jet passeggeri A320 che permette un risparmio fino al 15% di carburante.