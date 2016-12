BORSE EUROPA-Indici in ripresa dopo dato Cina,occhi a Portogallo

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.687,67 +1,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.076,59 +0,88% 1.045,76 Stoxx banche 193,25 +1,96% 221,27 Stoxx oil&gas 308,93 +0,79% 330,54 Stoxx tech 200,68 +0,66% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Le borse europee rialzano la testa dopo tre settimane sotto pressione: l'incoraggiante aggiornamento sulla produzione industriale cinese ha innescato ricoperture specialmente fra i bancari, settore recentemente più penalizzato dalle vendite.

Il persistere dei timori sulle evoluzioni della crisi debitoria della zona euro potrebbe tuttavia tenere sotto scacco le piazze del Vecchio Continente, soprattutto dopo che l'agenzia di rating Standard & Poor's ha avvertito di un possibile declassamento del merito di credito del Portogallo.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,85%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI sale dell'1,3% mentre Londra .FTSE e Parigi .FCHI guadagnano rispettivamente l'1% e lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimbalzano finanziari, bancari e assicurativi: fra i primi si segnalano istituti spagnoli come SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione), che guadagnano oltre il 3%. PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) si mette in luce fra le compagnie dopo aver illustrato i nuovi obiettivi di crescita in Asia.

* Auto in denaro alla guida di PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) che oggi ha incassato un upgrade di Nomura dopo che gli azionisti hanno approvato un aumento di capitale fino a 5 miliardi. Il broker ha rivisto i prezzi obiettivo o i giudizi di altri titoli del settore, sostenendo che il mercato continentale dovrebbe "tornare in nero nel 2011".[ID:nWNAB5933]

* Nota negativa per CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione): il titolo del secondo gruppo mondiale della grande distribuzione ha rivisto al ribasso le stime di utile 2010 per la seconda volta in sei settimane dopo aver contabilizzato oneri straordinari in Brasile.

* Le buone notizie macro provenienti dalla Cina, danno slancio alla domanda per metalli con ricadute positive sui titoli dell'industria estrattiva, XSTRATA XTA.L in testa (+3,8%).

* Balza EADS EAD.PA dopo l'annuncio di un ammodernamento dei motori dei jet passeggeri A320.

* Il gruppo di software britannico SAGE (SGE.L: Quotazione) festeggia i risultati d'esercizio dopo aver registrato un incremento degli utili del 14%, in linea con le attese.

* OMEGA PHARMA OMEP.BR si segnala tra i titoli migliori a Bruxelles dopo che Bank of America Merrill Lynch ha avviato la copertura del titolo con raccomandazione "buy" e prezzo obiettivo 40 euro. Il titolo attualmente ne quota poco più di 32.