BORSE EUROPA - Azzerano rialzo della partenza, pesanti le auto

indici chiusura

alle 11,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50 2.719,74 -0,63% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.083,68 -0,27% 1.045,76 Stoxx banche 193,52 -0,18% 221,27 Stoxx oil&gas 310,37 -0,22% 330,54 Stoxx tech 200,97 -0,56% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 novembre (Reuters) - Dopo un'apertura più vivace, le borse europee traccheggiano intono alla parità a metà mattina dopo l'approvazione del pacchetto di aiuti da 85 miliardi di euro per l'Irlanda, volto a mitigare anche un eventuale rischio contagio.

Nelle prime battute sono stati soprattutto i finanziari a giovarsi dell'accordo, faticosamente raggiunto, che salva le banche irlandesi, garantendo la stabilità del sistema finanziario dell'area euro. Ma tutti i settori hanno poi azzerato i guadagni e le vendite prendono di mira soprattutto le auto.

Intorno alle 11,10, l'indice paneuropeo FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 è poco mosso. Timidamente positiva Londra .FTSE mentre Francoforte .GDAXI arretra dello 0,35% e Parigi .FCHI dello 0,33%.

I titoli in evidenza:

* In un settore complessivamente fiacco, le banche irlandesi guadagnano terreno nonostante la prospettiva di una maggiore presenza dello Stato nel capitale: ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) allunga di oltre il 6% e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) di quasi il 19%.

* Restando tra gli istituti di credito, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBIV.VI: Quotazione) balza del 2% dopo aver registrato utili superiori alle previsioni nel terzo trimestre.

* BP (BP.L: Quotazione) riduce i guadagni ma resta in rialzo di mezzo punto percentuale dopo che il colosso petrolifero ha raggiunto un accordo per cedere la propria partecipazione del 60% in Pan America Energy per 7 miliardi di dollari.

* Ancora fra gli energetici, sotto pressione il produttore di turbine eoliche danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione): il titolo scivola ai minimi di oltre quattro anni sul persistere di timori legati ad un cambiamento contabile che differisce le entrate di alcuni progetti.

* A Francoforte, si infiammano le quotazioni del gruppo di servizi IT TELEPLAN TELP.DE, nel mirino di un'offerta a premio del 28%.

* Fra le mid-cap tedesche, resta indietro il costruttore HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione), in attesa della decisione dell'authority Bafin sull'offerta lanciata dalla concorrente spagnola ACS (ACS.MC: Quotazione).

* Al Tecdax .RECDAX, indice tecnologico tedesco, impennata per PHOENIX SOLAR (PS4G.DE: Quotazione) dopo che Ubs ha avviato la copertura del titolo con raccomandazione "buy".