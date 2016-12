BORSE EUROPA - in calo in avvio di seduta, pesano minerari

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50 2.527,31 -0,47% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.092,80 +0,47% 1.045,76 Stoxx banche 194,65 -1,17% 221,27 Stoxx oil&gas 310,80 -0,29% 330,54 Stoxx tech 202,03 -0,08% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è negativo in avvio di seduta, a seguito dell'intensificarsi della crisi del debito della zona euro, con il Portogallo sotto pressione per accettare un salvataggio, e con i minerari colpiti dalle vendite sulla scia della debolezza dei prezzi delle materie prima e dei timori sull'inflazione cinese.

L'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 alle 9,30 cede lo 0,6%. Francoforte .GDAXI e Londra .FTSE arretrano rispettivamente dello 0,24% e dello 0,6%.

"E' sorprendente come i mercati siano così elastici considerando l'esplosione della crisi finanziaria che abbiamo in Europa e le tensioni in Corea", osserva un broker.

"Il mercato sta ancora cercando di trovare una direzione. Molti potrebbero pensare di trarre profitto", aggiunge.

La maggioranza dei Paesi dell'euro 16 e la Bce stanno spingendo il Portogallo ad chiedere un salvataggio finanziario da un fondo europeo, secondo il Financial Times Deutscheland. Lisbona ha smentito che ci sia una richiesta di questo tipo.

Tra i titoli in evidenza:

* Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione) e Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) cedono il 2,4% e il 2,6% rispettivamente.

* Ocado ACDO.L sale del 4% a 151 pence, estendendo il balzo di ieri. Il Daily Mail che scrive il distributore online britannico potrebbe essere attratto da un'offerta da parte di Wm Morrison Supermakets (MRW.L: Quotazione). Glia nalisti sono tuttavia scettici.

* Le azioni di Conergy CGYG.DE salgono del 15% dopo l'indiscrezione di stampa che fondi hedge possano prendere una quota di controllo.