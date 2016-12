BORSE EUROPA - Incerte su debolezza banche per tensioni debito

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.746,37 -0,42% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.088,41 +0,07% 1.045,76 Stoxx banche 195,19 -0,70% 221,27 Stoxx oil&gas 310,70 +0,01% 330,54 Stoxx tech 201,36 +0,89% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - L'azionario europeo viaggia incerto nel primo pomeriggio compresso dai ribassi sul settore bancario dovuti ai persistenti timori sul debito dei paesi periferici della zona euro.

Al mercato manca il riferimento di Wall Street oggi chiusa per il Ringraziamento e si muove dunque su volumi sottili.

"La crisi del debito va risolta presto altrimenti la fiducia è destinata a calare. A quel punto nessun dato macro potrà aiutare e avremo una correzione seria", spiega Koen De Leus di KBC Securities.

L'indice paneuropeo FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 è poco mosso. Debole Parigi .FCHI, sono in lieve rialzo Londra .FTSE e Francoforte .GDAXI.

I titoli in evidenza:

* Tonico il settore immobiliare sulla scia dell'interesse a manifestato dall'americana Simon Group a fare un'offerta per la britannica CAPITAL SHOPPING CENTRES CSCG.L, che segna un rialzo a due cifre e contagia gli altri titoli del comparto.

* La tedesca CENTROTHERM CTNG.DE sale del 6% dopo un upgrade di di Credit Suisse.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) cede l'1,23% dopo indiscrezioni stampa secondo cui potrebbe essere costretta a pagare centinaia di milioni di euro in relazione ad attività che aveva in Iran in passato. La banca dichiara al quotidiano che ha riportato la notizia di essere attualmente in colloqui con il governo Usa sulla questione.