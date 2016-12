BORSE EUROPA- Positive, ma resta incertezza, bene minerari

indici chiusura

alle 10,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.748,12 -0,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.089,05 +0,13% 1.045,76 Stoxx banche 196,31 -0,13% 221,27 Stoxx oil&gas 310,59 -0,04% 330,54 Stoxx tech 201,14 +0,78% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - Le borse europee su muovono in range stretto, dopo un'apertura positiva sostenuta dal rialzo di Wall Street e Asia sulla scia dei dati macro Usa incoraggianti, che hanno risvegliato la propensione al rischio degli investitori.

Koen De Leus, strategist di KBC Securities, dice che l'azionario è sostenuto dai dati Usa su occupazione, spesa per consumi e fiducia dei consumatori migliori delle previsioni, ma che rimane incertezza. "I mercati sono sull'ottovolante. I timori di un contagio sulla crisi del debito in Europa sono, di tanto in tanto, da dati Usa migliori delle attese", dice.

"Ci sono ancora rischi significativi che bisogna tenere in considerazione", dice Ben Potter, analista di IG Markets, in una nota, citando i timori sulla Corea.

"C'è incertezza su cosa potrebbe fare Pyongyang", aggiunge ricordando anche le questioni sul debito dell'area euro.

Tra i titoli in evidenza:

* I minerari sono tra i migliori sulle speranze che una ripresa dell'economia dia impulso alla domanda delle materie prime. L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources segna +1,6%, XSTRATA XTA.L +1,2%.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) perde lo 0,85% dopo le indiscrezioni di stampa secondo le quali potrebbe essere costretta a pagare centinaia di milioni di euro in relazione alle attività che aveva in Iran in passato.