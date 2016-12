BORSE EUROPA - Indici in calo su tensioni Corea, Irlanda

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.792,98 -0,66% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,64 -0,53% 1.045,76 Stoxx banche 196,46 -1,70% 221,27 Stoxx oil&gas 310,94 +0,09% 330,54 Stoxx tech 199,11 -0,20% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in calo per la terza seduta consecutiva ai minimi di oltre tre settimane dopo la notizia che la Corea del Nord ha sparato decine di colpi di artiglieria contro un'isola sudcoreana, mentre rimangono le tensioni per il debito irlandese.

"C'è un cocktail di timori che tengono gli investitori occupati e la Corea e l'Irlanda sono i primi della lista", ha detto Keith Bowman, analista azionario di Hargreaves Lansdown.

"L'Asia è vista in modo particolare come un'area in crescita. L'unica cosa che i mercati non vogliono vedere è una sorta di guerra in corso in quella regione", ha aggiunto.

Le attenzioni dei mercati sono sempre puntati sull'Irlanda dove sono partite le manovre politiche interne in vista del varo del pacchetto di austerity funzionale agli aiuti dell'Unione europea e del Fondo monetario internazionale.

I mercati non sono convinti che il soccorso finanziario all'Irlanda possa riuscire a prevenire la richiesta di aiuti anche da altri paesi della zona euro molto indebitati.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende di circa mezzo punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,71%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,33% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,71%.

Tra i titoli in evidenza:

* Minerari sotto pressione sulla scia dei forti cali dei prezzi dei metalli sulle tensioni nella penisola coreana. L'indice STOXX europeo sulle materie prime cede l'1,6%, con BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L in calo dall'1,7% al 2,2%.

* SKY DEUTSCHLAND SKYDn.DE cede circa il 6% dopo che l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari tedesca ha detto che l'emittente pay-TV non avrebbe indicato correttamente i rischi, numero di abbonati e utili in almeno cinque comunicazioni sui risultati. Secondo i trader, sulla notizia il titolo sconta prese di profitto dopo i recenti guadagni.

* AVIVA (AV.L: Quotazione) annulla i primi guadagni e cede lo 0,6%: Jefferies International ha avviato la copertura sulla compagnia assicurativa del ramo vita con "buy" e un target price di 452 pence.

* SONOVA HOLDING SOON.VX perde il 7% dopo che il produttore svizzero di apparecchi acustici ha annunciato il ritiro di alcuni impianti a causa di malfunzionamenti