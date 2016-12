BORSE EUROPA -Indici in calo,restano timori dopo accordo Irlanda

indici chiusura

alle 15,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.820,45 -0,89% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.094,61 -0,69% 1.045,76 Stoxx banche 199,73 -2,02% 221,27 Stoxx oil&gas 310,91 -0,80% 330,54 Stoxx tech 199,10 -0,66% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 novembre (Reuters) - Dopo una mattinata in rialzo le borse europee perdono terreno e viaggiano in territorio negativo trascinate dai bancari dopo che l'accordo per il salvataggio dell'Irlanda non è riuscito a dissipare i timori di un contagio ad altre economie dei paesi periferici della zona euro.

Il comparto bancario cede il 2% circa ai minimi dei quattro mesi portando le perdite degli ultimi due mesi al 12% e da inizio anno al 4,4%.

Le vendite sui listini europei coinvolgono anche i titoli del petrolio, materie prime e telecomunicazioni.

Ieri Dublino ha dato l'ok a un pacchetto di salvataggio triennale da parte dell'Unione europea e dell'Fmi per far fronte alla crisi bancaria e di bilancio. L'ammontare è atteso tra 80 e 90 miliardi di euro.

Intorno alle 15,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,7% circa. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,95%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,68%, mentre tiene meglio il Dax tedesco .GDAXI, in calo dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* I bancari irlandesi sono tra i peggiori del comparto europeo con BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) in calo di oltre il 20% e ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) di oltre il 12%. Tra le maggiori perdite del settore anche ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) (-4,2%) LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) (-3,8%). Sotto pressione le spagnole BBVA (BBVA.MC: Quotazione) (-4,6%), BANCO SANTANDER SAN.M (-3,7%) e le banche greche il cui indice di settore perde il 2,4%.

* Il gruppo olandese attivo nel settore dei cavi, DRAKA DRAK.AS, balza di oltre il 25% con forti volumi dopo l'offerta della cinese Xinmao 00083.SZ che ha rilanciato rispetto alla proposta resa nota stamani da Prysmian (PRY.MI: Quotazione), che a sua volta era più alta della precedente offerta dei francesi di Nexans (NEXS.PA: Quotazione).

* In rialzo il settore auto il cui indice Stoxx Europe 600 è il migliore in Europa spinto da un report positivo di BofA Merrill Lynch che ha riavviato le coperture su BMW (BMWG.DE: Quotazione) (+2,3%) VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione) (+2,4%) e PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) (+4%) con una raccomandazione "buy".

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) cede il 2% circa dopo la bocciatura di Ubs a "neutral" da "buy".

* Il produttore danese di turbine VESTAS (VWS.CO: Quotazione) scivola di oltre il 6% dopo che la società ha detto di aspettarsi ricavi e utili 2011 in linea con il 2010, previsione che gli analisti giudicano deludente.