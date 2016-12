BORSE EUROPA - Indici accentuano discesa, pesano Cina e Irlanda

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.821,87 -1,17% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.094,15 -1,26% 1.045,76 Stoxx banche 202,17 -2,43% 221,27 Stoxx oil&gas 310,84 -1,68% 330,54 Stoxx tech 199,64 -0,58% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 19 novembre (Reuters) - Ampliano la discesa le piazze azionarie del vecchio continente, appesantite dalla scoraggiante partenza di Wall Street dopo il nuovo aumento - il secondo in due settimane - delle riserve obbligatorie per le banche varato dall'istituto centrale cinese.

La stretta sul credito da parte di Pechino preoccupa in un'ottica di prospettiva della domanda di materie prime da parte del primo consumatore mondiale.

A deprimere i mercati, in particolare il settore dei bancari, restano anche le incertezze su modi e tempi di soluzione della crisi finanziaria irlandese.

"Quello delle borse è stato un discreto rally, restiamo però ancora all'interno dello schema 'rischio sì/rischio no'" spiega lo strategist Societe Generale Roland Kaloyan.

"Gli investitori rimangono prudenti e restano una serie di incognite sul debito irlandese, l'inflazione cinese e l'efficacia delle ultime misure Fed" aggiunge.

Intorno alle 15,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 scivola di 1,27%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde 1,42%, il Dax tedesco .GDAXI 0,5% e il Cac 40 francese .FCHI 1,01%.

Tra i titoli in evidenza:

* Ampiamente depresso il comparto dei minerari: Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) perde 2,2%, Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione) 2,5% e Anglo American (AAL.L: Quotazione) 1,8%

* Tende a soffrire anche il comparto dei bancari, che sconta il clima di incertezza sul pacchetto irlandese. Tra le peggiori le spagnole Bbva (BBVA.MC: Quotazione) a -3,5% e Banco Popular (POP.MC: Quotazione) a -4,5%. Da un convegno Bce a Francoforte, diversi esponenti del mondo bancario sono intervenuti sul tema delle difficoltà finanziarie di Dublino di cui non si può escludere un effetto contagio

* In netta controtendenza le irlandesi Allied Irish Banks (ALBK.I: Quotazione) e Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione), che balzano rispettivamente fino a oltre 18% e oltre 8% scommettendo invece sul rapido arrivo del pacchetto Ue/Fmi. Dopo i risultati Allied Irish riduce il rialzo a meno del 4%. Allied, in particolare, ha anche annunciato che il previsto aumento di capitale sarà di 6,6 e non più 5,4 miliardi

* Bene Bayer (BAYGn.DE: Quotazione), in rialzo di 2% dopo il blocco, in avanzata fase di studio, del farmaco anti-emboli Apixaban delle concorrenti Pfizer (PFE.N: Quotazione) e Brystol-myers squibb (BMY.N: Quotazione)

* Cede oltre 4% Capgemini (CAPP.PA: Quotazione), depressa dalle poco fiduciose prospettive di ripresa per la domanda di servizi informatici

* Positiva a +1% Volkswagen (VOWG_p.DE: Quotazione) dopo l'annuncio del programma di investimenti per un totale di 51,6 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, di cui 41,3 miliardi in immobili, stabilimenti e macchinari

* Prosegue in calo di oltre 5% Zodiac Aerospace (ZODC.PA: Quotazione) perde oltre il 5% dopo la definitiva rinuncia di un'offerta da parte di Safran (SAF.PA: Quotazione) (+4,8%)