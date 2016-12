BORSE EUROPA - Indici deboli dopo guadagni ieri,focus su Irlanda

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.848,06 -0,25% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.103,71 -0,40% 1.045,76 Stoxx banche 204,90 -1,11% 221,27 Stoxx oil&gas 315,24 -0,28% 330,54 Stoxx tech 200,93 +0,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - Le piazze europee sono in lieve ribasso, dopo i buoni guadagni messi a segno ieri, con buona parte degli analisti ottimisti per i progressi verso la soluzione della crisi del debito dell'Irlanda.

"L'Irlanda è il punto focale per i mercati e sembra che quel qualcosa, che ha avuto un'influenza destabilizzante, stia andando nella direzione di una soluzione, sebbene la questione delle tasse societarie possa essere un punto morto", ha detto Mike Lehoff, capo strategist e della ricerca per Brewin Dolphin Securities a Londra.

Tra i settori più deboli, il sottoindice delle minerarie segna una flessione dell'1,45%, seguito dai finanziari giù dell'1,11%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,40%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,50%, il Dax tedesco .GDAXI è piatto mentre il Cac 40 francese .FCHI dello 0,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, BANCO DE VALENCIA BVA.MC, BBVA (BBVA.MC: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), in calo tra l'1,5% e il 2,2%. BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) invece balza di oltre il 5%.

* Deboli le minerarie con ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), TENARIS (TENR.MI: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) in calo tra l'1% e il 2%.

* BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) guadagna oltre il 2%, in testa al sottoindice di settore . Il farmaco anti emboli Apixaban, in concorrente con lo Xarelto delle tedesca, alle quali stanno lavorando PFIZER (PFE.N: Quotazione) e BRYSTOL-MYERS SQUIBB (BMY.N: Quotazione), è stato bloccato in una avanzata fase di studio.

* Il titolo di ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Quotazione) perde oltre il 5%, dopo essere crollato di oltre il 9% nei primi scambi. Il gruppo del segmento difesa Safran (SAF.PA: Quotazione) (+5,9%) ha detto che non presenterà un'offerta, chiudendo così mesi di suspence sulle sue intenzioni.

* VEDANTA (VED.L: Quotazione) (-0,27%), gruppo minerario orientato verso l'India, ha raggiunto un accordo di finanziamento con un consorzio di banche per 6 miliardi di dollari per l'acquisto del pacchetto di maggioranza in CAIRN INDIA (CAIL.BO: Quotazione), controllata di CAIRN ENERGY (CNE.L: Quotazione) (+0,48%), valutato tra gli 8,5 e i 9,6 miliardi di dollari.

* Partenza debole per NOKIA NOK1V.HE (-0,47%), dopo aver dato l'annuncio di un difetto negli smartphone N8, che in alcuni casi si spengono da soli, dovuto a un problema in fase di produzione identificato e risolto.