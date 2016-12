Borse Europa viste poco mosse,investitori laterali,focus Irlanda

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - Le borse europee sono attese poco mosse dopo i guadagni della seduta di ieri, con gli investitori che tireranno il fiato in attesa di avere maggiori indicazioni sugli sviluppi della crisi debitoria dell'Irlanda.

Il governatore della banca centrale irlandese ha detto ieri che si aspetta che il paese riceva diecine di miliardi di euro in prestito dai suoi partner europei e dal Fondo monetario per contribuire ad aiutare le sue banche e stabilizzare l'economia.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l'indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in ribasso tra gli 8 e i 14 punti, pari allo 0,6%, il tedesco Dax .GDAXI tra 0 e 2 punti in rialzo, mentre il Cac 40 francese .FCHI dovrebbe aprire piatto o in calo fino a 5 punti.