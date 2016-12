BORSE EUROPA - Indici in rialzo, brillano healthcare e tech

indici chiusura

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.802,96 +0,76% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,04 +0,59% 1.045,76 Stoxx banche 204,93 +0,73% 221,27 Stoxx oil&gas 312,83 +0,43% 330,54 Stoxx tech 198,60 +1,07% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 17 novembre (Reuters) - Le borse europee proseguono in moderato rialzo dopo l'avvio incerto di Wall Street.

Gli spettri della crisi del debito in Irlanda e di un incremento dei tassi in Cina continuano ad aggirarsi per il Vecchio continente, bloccando i tentativi di rimbalzo dopo il sell-off di ieri.

Attorno alle 16,40 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,5% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,2% circa, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,5% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,7% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Tonico il comparto healthcare , trascinato da ACTELION ATLN.VX che vola sulle voci di un'offerta da parte di Amgen (AMGN.O: Quotazione).

* Automotive al palo. CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) positiva: Kepler ne ha alzato il target price a 75 da 57 euro.

* Timido rialzo delle banche . ALPHA BANK (ACBr.AT: Quotazione) in rosso: in un report, Citigroup si dice prudente sulle prospettive degli istituti greci e conferma il giudizio "underweight".

* Affondati ieri dalle voci provenienti dalla Cina, i minerari riguadagnano un po' di terreno, così come le costruzioni : bene SAINT-GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione) dopo che BofA-Merrill ne ha aumentato il target price a 45 da 44 euro.

* Zoppica il paniere della chimica , mentre il food&beverage beneficia dell'impulso all'attività di M&A arrivato con l'offerta di Lactalis per Yoplait.

* Moderato progresso delle holding finanziarie , con ICAP IAP.L brillante dopo i risultati del primo semestre fiscale.

* Le conglomerate industriali registrano la corsa di EXPERIAN (EXPN.L: Quotazione): la società ha annunciato che sta valutando le forme per girare agli azionisti la cassa in eccesso.

* In denaro gli assicurativi , con ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) in rialzo dopo che UniCredit ne ha incrementato il target price a 114 da 110 euro.

* I media ritrovano il segno più dopo il tracollo di ieri. VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) beneficia della decisione di Citigroup di alzare il target price a 23,5 da 23 euro, confermando "buy".

* Petroliferi contrastati, mentre le utilities sono prevalentemente positive.

* Poco mosso il paniere del lusso , con IMPERIAL TOBACCO IMT.L che arranca dopo che Goldman Sachs ne ha tagliato il target price a 23,70 da 24,50 sterline.

* Piatto anche il retail , mentre il settore tecnologico galoppa, sostenuto, come ieri, da INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione): il gruppo tedesco ha incassato una serie di miglioramenti di target price dopo l'annuncio della distribuzione del primo dividendo.

* Tlc in calo. Pesante CABLE & WIRELESS CWP.L: Goldman e Nomura ne hanno abbassato gli obiettivi di prezzo dopo i risultati del primo semestre fiscale.

* Bene lo stoxx dei viaggi e del tempo libero , che registra la crescita delle quotazioni di AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) dopo l'annuncio dell'acquisizione di una quota del 26% nella società indiana Max Aerospace and Aviation.