BORSE EUROPA - Indici pesanti, cadono minerari e petroliferi

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.811,73 -1,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.095,93 -1,47% 1.045,76 Stoxx banche 205,56 -2,05% 221,27 Stoxx oil&gas 314,45 -2,30% 330,54 Stoxx tech 197,45 -0,93% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 16 novembre (Reuters) - Le borse europee proseguono in deciso calo dopo l'avvio negativo di Wall Street.

Segno meno in tutti i comparti, più accentuato nei ciclici.

Attorno alle 16,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,4% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE scende dell'1,6% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,9% circa e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Protagonista ieri di un rally, l'automotive arretra, ma meno di quanto avrebbe fatto temere il dato sulle immatricolazioni europee ad ottobre, che hanno segnato un calo del 16,6%. In controtendenza PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione).

* Pesanti le banche , penalizzate dai timori sulla crisi del debito in Irlanda. Male soprattutto gli istituti britannici: LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) cedono oltre tre punti percentuali.

* A picco i minerari , affossati dalle preoccupazioni su un incremento dei tassi in Cina. Fra gli altri precipitano ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) e XSTRATA XTA.L.

* Debole il paniere della chimica , con YARA (YAR.OL: Quotazione) che non beneficia della decisione di S&P di alzare l'outlook a stabile da negativo.

* Male le costruzioni . ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) crolla dopo aver incassato tagli di rating e target price da parte di Exane e BarCap in seguito ai risultati del terzo trimestre. Nel settore, EIFFAGE (FOUG.PA: Quotazione) in picchiata dopo che GECINA (GFCP.PA: Quotazione) ha ceduto la partecipazione dell'1,86% nel capitale della società di costruzioni.

* Nel quadro di un comparto del food&beverage che si difende, positiva DANONE (DANO.PA: Quotazione): UniCredit ne ha incrementato il target price a 47 da 46 euro.

* Negativo il paniere delle holding finanziarie , mentre i farmaceutici confermano di avere natura difensiva: SONOVA SOON.VX corre dopo aver archiviato il primo semestre fiscale con risultati in linea con le attese e aver confermato l'obiettivo sulle vendite annuali. Fra i farmaceutici, cade WILLIAM DEMANT (WDH.CO: Quotazione) dopo aver aggiornato il mercato sull'andamento del business.

* Le conglomerate industriali sono zavorrate da EADS EAD.PA: un gruppo di investitori istituzionali, colpiti da perdite pesanti nel giugno 2006 a causa del tracollo del titolo del produttore di velivoli, ha annunciato una causa civile per contestare i ritardi nel progetto A380.

* In lettera gli assicurativi , con AXA (AXAF.PA: Quotazione) che precipita dopo aver svelato parte degli obiettivi finanziari sino al 2015.

* In profondo rosso i media , con ITV (ITV.L: Quotazione) che lascia sul terreno circa il 4% dopo aver fornito un outlook molto cauto sul 2011.

Meglio, ma negativo, il paniere del lusso , con TAYLOR WIMPEY (TW.L: Quotazione) che corre dopo aver annunciato che l'utile annuale sarà nella parte alta della forchetta di previsioni.

* Deboli i petroliferi , con la norvegese PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS.OL: Quotazione) che crolla dopo aver lanciato un aumento di capitale da 275 milioni di dollari.

* Il retail limita le perdite, sostenuto dai risultati di Wal-Mart (WMT.N: Quotazione), mentre il settore tecnologico beneficia della corsa di INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) dopo l'annuncio del pagamento del primo dividendo e il via libera ad un buyback sul 10% del capitale.

* Tlc in calo, così come lo stoxx dei viaggi e del tempo libero , che registra la flessione di BRITISH AIRWAYS BAY.L: il sindacato degli equipaggi ha detto che suggerirà ai membri di non accettare l'ultima offerta del management per porre fine ad un braccio di ferro che dura da tempo.

* Le utilities confermano di avere natura difensiva e contengono le perdite. EDF (EDF.PA: Quotazione) in rialzo: S&P Equity Research ha incrementato il rating a "buy" da "hold".