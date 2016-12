BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi, corre automotive

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.846,95 +0,87% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.111,98 +0,72% 1.045,76 Stoxx banche 209,58 +0,57% 221,27 Stoxx oil&gas 321,73 +0,92% 330,54 Stoxx tech 199,52 +0,66% 184,35 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 novembre (Reuters) - Le borse europee tentano, con scarsa convinzione, di consolidare i progressi dopo l'avvio positivo di Wall Street.

Sostenuti soprattutto da automotive e titoli legati alle costruzioni e alla chimica, gli indici proseguono in rialzo.

Attorno alle 16,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,7% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,4% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,8% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,8% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Corre l'automotive , con VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione) tonica sull'attesa della conquista del controllo di MAN (MANG.DE: Quotazione) (che mette a segno un rally) e SCANIA SCVb.ST (in rialzo contenuto) post-fusione tra i due produttori di veicoli pesanti.

* Toniche le banche . La belga KBC (KBC.BR: Quotazione) in denaro sulla prospettiva di un intervento di salvataggio del settore bancario irlandese, verso il quale Kbc è fortemente esposta.

* Segno più per i minerari , con LONMIN (LMI.L: Quotazione) in evidenza dopo aver archiviato l'anno fiscale con un utile superiore alle attese e aver annunciato il ritorno al dividendo.

* Brillante il paniere della chimica , che vede volare BAYER (BAYGn.DE: Quotazione): il colosso tedesco ha comunicato che Xarelto, farmaco sviluppato con J&J (JNJ.N: Quotazione) per la prevenzione degli infarti, ha ottenuto risultati incoraggianti nei test clinici.

* Bene le costruzioni , con ASSA ABLOY (ASSAb.ST: Quotazione) che beneficia di un incremento del rating varato da Shb.

* Nel quadro di un comparto del food&beverage non in particolare evidenza, spicca la performance di COCA-COLA HELLENIC HLBr.AT: il fornitore FRIGOGLASS (FRIr.AT: Quotazione) ha archiviato l'anno fiscale, chiuso a fine settembre, con vendite in crescita, fornendo un'indicazione confortante sull'andamento dei consumi.

* Il paniere delle holding finanziarie registra la caduta di GAM HOLDING (GAMH.S: Quotazione): la società di asset management elvetica ha chiuso il terzo trimestre con una crescita del 2% degli asset.

* NOVARTIS NOVN.VX traina i farmaceutici : il settimanale Barron's ha scritto che il titolo è a sconto.

* Le conglomerate industriali vedono la corsa di SPECTRIS (SXS.L: Quotazione): Credit Suisse ne ha incrementato il target price e le previsioni sui risultati 2010 e 2011.

* AXA (AXAF.PA: Quotazione) brilla fra gli assicurativi , dopo aver lanciato, assieme all'australiana AMP (AMP.AX: Quotazione), un'offerta da non meno di 6,43 dollari australiani per ogni titolo della controllata Axa Asia Pacific AXA.AX.

* Poco mossi i media e il paniere del lusso , che registra la performance positiva di SWEDISH MATCH (SWMA.ST: Quotazione) dopo che BofA-Merrill ne ha incrementato il rating a "buy".

* Salgono i petroliferi , con PREMIER OIL (PMO.L: Quotazione) spinta dalle indiscrezioni su un'offerta d'acquisto della coreana Knoc, smentite da un portavoce del gruppo britannico.

* Bene il retail . CASINO GUICHARD (CASP.PA: Quotazione) in rialzo dopo aver annunciato l'acquisizione di asset in Thailandia da CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) per 868 milioni di euro.

* Nel contesto di un settore tecnologico poco mosso, spicca il balzo di INVENSYS ISYS.L, grazie ad un'indiscrezione, riferita dal Daily Telegraph, di un interesse da parte di China Southern Rail.

* Tlc zoppicanti, così come lo stoxx dei viaggi e del tempo libero , che vede IBERIA IBLA.MC tonica: l'Expansion ha scritto che la compagnia spagnola lancerà un brand low cost nel prossimo febbraio.

* Le utilities non evidenziano particolari spunti: NATIONAL GRID (NG.L: Quotazione) al palo, sebbene Hsbc e BarCap ne abbiamo migliorato target price e rating.