BORSE EUROPA - Indici deboli per Cina, debito ma aiutano dati

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.871,22 -0,67% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.115,59 -0,15% 1.045,76 Stoxx banche 211,18 -0,7% 221,27 Stoxx oil&gas 322,56 -0,07% 330,54 Stoxx tech 202,35 -0,48% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Le borse europee confermano la tendenza ribassista della mattinata, sotto i massimi di due anni rinnovati ieri, penalizzati da timori sul debito della zona euro e dal debole dato sull'import cinese di materie prime in ottobre.

Ma diffuse trimestrali superiori alle aspettative, accompagnate in alcuni casi da revisioni al rialzo della guidance, consentono ai mercati di arginare le perdite.

"Potrebbe esserci un po' di debolezza fino a quando non ci sarà una soluzione ai problemi irlandesi" di debito, osserva Mark Bon, gestore di Canada Life a Londra. "Il mercato si attende una soluzione alla greca per i problemi irlandesi, che potrebbe rimuovere un po' di incertezza", aggiunge.

Poco dopo 15,30 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,16%. Sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,56%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,73% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,41%. Il benchmark europeo è del 72% al di sopra dei minimi toccati nel marzo 2009.

Tra i titoli in evidenza:

* ING ING.AS balza del 3,4% sui progetti di una doppia quotazione per le attività assicurative che consentirebbero al gruppo olandese di servizi finanziari di raccogliere maggiori capitali rispetto a una sola Ipo. Inoltre, Ing ha riportato risultati trimestrali in miglioramento.

* I risultati condizionano anche i corsi azionari di HENKEL HNKG_pe.DE che balza del 9% circa. Il gruppo tedesco di beni di consumo ha rivisto al rialzo le stime per l'esercizio in corso dopo un solido terzo trimestre.

* Denaro sulle utility, il miglior comparto in Europa (stoxx +0,92%). SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY (SSE.L: Quotazione) avanza di oltre il 3% dopo aver annunciato che aumenterà il dividendo quest'anno. Acquisti anche sulla tedesca E.ON (EONGn.DE: Quotazione), la maggiore utility al mondo che promette cedole minime per due anni nonostante la perdita riportata nel terzo trimestre.

* RWE (RWEG.DE: Quotazione) sale del 2% su attese di un milgioramento della guidance. La società comunicherà i risultati giovedì.