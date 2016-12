BORSE EUROPA -Indici ritracciano dopo dato Cina ma focus su trim

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.877,96 -0,44% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.113,82 -0,3% 1.045,76 Stoxx banche 211,71 -0,45% 221,27 Stoxx oil&gas 320,73 -0,6% 330,54 Stoxx tech 202,80 -0,27% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Come da previsioni, le borse europee si muovono in territorio negativo, ritracciando leggermente dai massimi di due anni.

Pesa il debole dato sull'import cinese in ottobre, soprattutto in termini di materie prime con effetti negativi sulla performance borsistica dei minerari.

"La crescita delle importazioni in Cina ha subito un rallentamento, questo creerà un po' di preoccupazione sul mercato", osserva Heino Ruland, strategist di Ruland Research a Francoforte. "Ma gli utili stanno uscendo meglio delle aspettative e quindi ogni calo può rilevarsi un'occasione di acquisto", aggiunge.

Poco dopo le 9,40 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,18%. Sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,14%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,33% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* Lettera sui minerari come Miners Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L. In flessione anche i petroliferi come BP (BP.L: Quotazione), BG Group BG.L, Total (TOTF.PA: Quotazione).

* Balza di quasi il 7% la catena belga di supermercati DELHAIZE DELB.BR dopo utili trimestrali superiori alle aspettative.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) perde a Parigi oltre il 7%, dopo il -10% in avvio, dopo un terzo trimestre inferiore alle attese e la conferma delle stime 2010.

* I risultati condizionano anche i corsi azionari di HENKEL HNKG_pe.DE che balza del 6% circa. Henkel ha rivisto al rialzo le stime per l'esercizio in corso dopo un solido terzo trimestre.

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) inverte la tendenza negativa iniziale, portandosi in positivo con un progresso dello 0,5%. Il gruppo assicurativo ha battuto le attese con il terzo trimestre e ha migliorato l'outlook.