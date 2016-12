BORSE EUROPA - Toccano massimi due anni, occhi a trimestrali

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.878,44 +0,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.116,00 +0,46% 1.045,76 Stoxx banche 212,23 +0,62% 221,27 Stoxx oil&gas 320,74 +0,58% 330,54 Stoxx tech 202,05 +0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in moderato rialzo dopo un'ora di contrattazioni, portandosi sui massimi di oltre due anni grazie ai buoni risultati e alle prospettive ottimistiche annunciati da varie società.

Sullo sfondo restano comunque i rinnovati timori per i problemi di debito della zona euro. Ieri Fitch ha tagliato il rating sul credito di quattro banche portoghesi a causa di crescenti rischi di raccolta e liquidità, oltre che di un deterioramento della performance domestica e della qualità degli asset.

Intorno alle 10 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale di circa mezzo punto percentuale sui livelli più alti da settembre 2008, mentre sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,5%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,3% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,2%.

Tra i titoli in evidenza: * VODAFONE (VOD.L: Quotazione) sale dell'1,3% sulla scia dei risultati del primo semestre, la revisione al rialzo delle stime di utile per l'intero anno e la cessione della quota nella giapponese SoftBank (9984.T: Quotazione) per 3,1 miliardi di sterline.

* Dopo un avvio in denaro, la compagnia di riassicurazione tedesca MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) cede circa mezzo punto percentuale. Il gruppo oggi ha comunicato un utile netto trimestrale sopra le attese e ha alzato gli obiettivi 2010.

* Anche SWISSCOM SCMN.VX ha alzato il target per fine anno dopo risultati dei nove mesi stabili e il titolo avanza dell'1,7%.

* HERMES (HRMS.PA: Quotazione) festeggia con un +4% la revisione al rialzo degli obiettivi di fatturato e margini per l'esercizio dopo che la ripresa del settore del lusso è continuata nel terzo trimestre.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), che stamattina ha annunciato i risultati dei nove mesi con un netto calo delle sofferenze, sale del 2,7%.

* I risultati del terzo trimestre migliori del previsto spingono ADECCO ADEN.VX in rialzo di oltre il 3% e DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) di più del 2%.

* Sul fronte opposto, il gruppo delle pagine gialle britannico YELL GROUP YELL.L affonda di quasi il 12% dopo aver tagliato la guidance del terzo trimestre.

* MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione) lascia sul terreno l'1,8%. La catena britannica ha detto che spenderà ulteriori 300 milioni di sterline all'anno per tre anni su iniziative per migliorare i punti vendita chiave nel Regno Unito, oltre che le attività online e estere. Il gruppo oggi ha anche annunciato i risultati del primo semestre al 2 ottobre, con un utile prima delle tasse e di voci straordinarie di 348,6 milioni di sterline, appena sopra le attese degli analisti.