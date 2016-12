Borse Europa viste aprire in calo, occhi a trimestrali

PARIGI, 9 novembre (Reuters) - Per le borse europee è attesa un'apertura in marginale calo sulla scia delle perdite di Wall Street e dell'Asia, con gli investitori che si preparano a un'ondata di risultati trimestrali da parte di varie società del vecchio continente.

Gli scommettitori finanziari prevedono per l'Ftse 100 britannico .FTSE una partenza tra piatta e in calo di 6 punti (fino a -0,1%), per il Dax tedesco .GDAXI una correzione tra 8 e 23 punti (-0,2%) e per il Cac 40 parigino .FCHI una discesa tra 2 e 7 punti (-0,2%).