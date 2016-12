BORSE EUROPA - Indici poco variati in avvio, male Telecom

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.863,88 -0,42% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.110,98 -0,03% 1.045,76 Stoxx banche 211,54 +0,48% 221,27 Stoxx oil&gas 319,18 -0,20% 330,54 Stoxx tech 200,27 -0,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - Apertura di seduta sotto tono ma rapido recupero della parità per gli indici delle borse europee, almeno in parte penalizzati da prese di beneficio dopo i massimi da oltre sei mesi toccati nella sessione di venerdì.

Il tono di fondo dell'azionario resta comunque positivo grazie al miglioramento delle prospettive per l'economia Usa dopo i dati sugli occupati di ottobre e l'annuncio del nuovo programma Federal Reserve mirato al rilancio della ripresa attraverso l'acquisto di governativi.

"Un modesto livello di prese di beneficio non può certo stupire, considerando che il rialzo degli indici da fine agosto ha ormai raggiunto circa 15%" commenta Keith Bowman, analista Hargreaaves Lansdown.

Tra i singoli comparti leggero recupero per i finanziari, mentre male fa il settore delle telecomunicazioni.

Poco prima delle 10 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 mostra un -0,03%, mentre sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE segna -0,02%, il Cac 40 francese .FCHI fa -0,12% e il Dax .GDAXI -0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bancari a due velocità, per un indice di settore in recupero di circa mezzo punto percentuale di venerdì sera. Si va dal +1,3% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), forte dell'interesse di diversi possibili acquirenti per la controllata Bhf Bank, al -3,7% di Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), che ha pubblicato questa mattina un utile trimestrale peggiore delle attese.

* Deboli le tlc: cede circa 1% Deutsche Telekom (DTEGn.DE: Quotazione) e poco meno Bt (BT.L: Quotazione), mentre la correzione di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) si attesta intorno a 1,2% dopo l'abbassamento del giudizio da parte di Credit Suisse.

* Arretra oltre 2% Lagardere (LAGA.PA: Quotazione), che ha pubblicato stamane utili trimestrali in linea alle attese e confermato gli obiettivi per l'esercizio 2010.

* Debole a -0,4% Air France-Klm (AIRF.PA: Quotazione), insensibile ai riaultati sull'incremento del traffico passeggeri e cargo di ottobre