BORSE EUROPA - Indici estendono rialzo dopo occupati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.885,73 +0,05% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.113,04 +0,54% 1.045,76 Stoxx banche 211,45 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas 320,95 +0,81% 330,54 Stoxx tech 200,33 +0,33% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Le borse europee hanno esteso seppur di poco il loro rialzo, avvicinandosi a un massimo a due anni, dopo la diffusione del dato sugli occupati non agricoli Usa di ottobre, in rialzo per la prima volta da maggio e in larga misura le attese.

"Si è trattato di un'inversione assolutamente sorprendente ma ci si deve chiedere se è sostenibile", ha detto Peter Dixon, economista per Commerzbank. "Ma per ora l'allentamento quantitativo annunciato mercoledì è assolutamente vincente per l'azionario".

Trascinano i listini le minerarie su del 2,34% con i prezzi del rame al massimo a 27 mesi e dello zinco su del 5%.

Intorno alle 16,30 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,54. Sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,41%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,36% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,44%.

Tra i titoli in evidenza:

* Acquisti soprattutto fra i titoli minerari: VEDANTA (VED.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L ed EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC.L salgono fra il 2% e il 6%.

* BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) cedono il 2,5% e lo 0,5% per i timori sull'instabilità delle eocnomie alla periferia della zona euro. BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) crolla del 10%.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) cede il 3,8% dopo aver annunciato di aspettarsi condizioni di mercato impegnative nel quarto trimestre, oltre a costi l'anno prossimo per 250 milioni di sterline a causa della nuova tassa sulle banche nel Regno Unito.

* La farmaceutica GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) avanza del 2,4%, per il calo dei timori della concorrenza del farmaco generico al suo medicinale per i polmoni Advair.

* LAFARGE LAFP.PA cede lo 0,6% dopo aver chiuso il terzo trimestre sotto le attese a causa dei cvrescenti costi di produzione e aver lasciato invariata le sue previsioni per la domanda globale di cemento.