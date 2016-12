BORSE EUROPA-Indici partono forti, prosegue rally, bene minerari

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.894,91 +0,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.110,86 +0,34% 1.045,76 Stoxx banche 215,07 +1,49% 221,27 Stoxx oil&gas 318,47 +0,03% 330,54 Stoxx tech 200,28 +0,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Le borse europee partono positive sui massimi dai sei mesi per la terza seduta consecutiva in attesa dei dati sugli occupati Usa, con i prezzi dei metali in rialzo a seguito della misure di stimolo all'economia decise dalla Fed.

Intorno alle 9,30 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,34, dopo il balzo dell'1,7% ieri a seguito della decisione della Fed di comprare fino a 600 miliatdi di dollari di bond per sostenere l'economia Usa.

Sulle singole piazze l'indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,40%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,31% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,24%.

Gli investitori attendono il dato sugli occupati Usa alle 14,30, che dovrebbe mostrare un lieve balzo per la prima volta da maggio. Il dato servirà a capire se è sostenibile il rally scattato ieri dopo le decisione del Fomc.

"Non si può ignorare il momento e le cattive notizie potrebbero essere ignorate nel breve termine. La visione è che c'è una banca centrale pronta ancora una volta ad assicurare che l'economia non ricada nella recessione", spiega un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Acquisti soprattutto fra i titoli minerari: Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Xstrata XTA.L ed Eurasian Natural Resources ENRC.L salgono fra lo 0,8 e il 2,9%.

* Lafarge LAFP.PA cede il 2,7% in avvio di seduta dopo il terzo trimestre sotto le attese.

* Balzo di circa il 2% per il titolo Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) dopo i risultati del terzo trimestre.

* Ten Cate NTCN.AS sale del 2,1% dopo l'annuncio di un contratto di forniture a Eads EAD.PA.