BORSE EUROPA - Indici riducono perdite dopo dato case Usa

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.850,27 -0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,82 -0,20% 1.045,76 Stoxx banche 211,53 +0,53% 221,27 Stoxx oil&gas 304,30 -0,36% 330,54 Stoxx tech 203,54 -0,18% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 27 ottobre (Reuters) - Gli indici delle borse europee hanno recuperato buona parte delle perdite della mattinata dopo la diffusione sul dato delle vendite di nuove case unifamiliari Usa, che a settembre sono salite del 6,6%.

L'azionario del vecchio continente aveva accelerato le proprie perdite dopo la diffusione dei dati sui nuovi ordini di beni durevoli che sono sì saliti, ma non nel cruciale segmento dei trasporti. Il ribasso era stato poi confermato dalla debole apertura di Wall Street, con il Dow Jones .DJI meno 0,6%.

Gli investitori restano inoltre cauti, in attesa di valutare quale possa essere l'impatto di un miglioramento del sentiment, grazie anche a solidi risultati dalle lato banche, sull'entità delle misure di allentamento quantitativo della Federal Reserve.

Particolarmente penalizzato il settore dei minerari e delle materie prime (-1,6%), prima vittima della ripresa del dollaro. In progresso dello 0,5% invece il paniere che raccoglie il settore finanziario .

Poco dopo le 16,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde 0,20%: sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede 0,61%, il Dax tedesco .GDAXI 0,12% e il Cac 40 francese .FCHI 0,10%.

Tra i titoli in evidenza:

* Venduto il comparto dell'industria estrattiva: cedono il 3,2% XSTRATA XTA.L, e oltre il 2% ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione).

* In progresso dell'1,8% DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), con l'istituto di credito tedesco che ha archiviato il terzo trimestre con una perdita pre tasse di 1 miliardo di euro, sul quale pesa l'esborso da 2,3 miliardi per DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE. Secondo gli analisti il risultato della banca, che si è detta ottimista per il quarto trimestre, è comunque migliore delle sue concorrenti.

* NORDEA (NDA.ST: Quotazione), la più grande banca scandinava, ha registrato un utile trmestrale sopra attese e avanza del 3,5%.

* ELECTROLUX (ELUXb.ST: Quotazione) ha completamente bruciato i guadagni della mattinata, quando realizzava un +3,5% grazie a una trimestrale sopra le attese, e arriva a cedere oltre il 4%. Secondo un analista sul titolo della società specializzata in elettrodomestici pesano le dichiarazioni sull'aumento dei costi delle materie prime.

* Sulla piazza di Amsterdam aggressive le vendite del titolo HEINEKEN (-4,4%), che sconta il deludente giro d'affari dell'ultimo trimestre a riflesso dell'estate meno calda della media, delle misure di austerity e della debole fiducia dei consumatori europei e Usa.