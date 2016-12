BORSE EUROPA- Indici deboli, pesano banche, industria estrattiva

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.851,70 -0,70% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,07 -0,56% 1.045,76 Stoxx banche 209,16 -1,16% 221,27 Stoxx oil&gas 304,35 -0,17% 330,54 Stoxx tech 202,97 -0,73% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - Mattinata fiacca sulle piazze del Vecchio Continente, dove sono soprattutto le trimestrali a muovere i listini. Se l'industria estrattiva è zavorrata dallo scivolone della leader mondiale Arcelor Mittal, Ubs deprime i bancari e i tecnologici accusano il warning dell'americana Texas Instruments TXN.N per il quarto trimestre. Ma tengono utilities e telefonici .

Secondo gli analisti il mercato è destinato a restare intrappolato in trading range fino a quando non si saprà cosa la Federal Reserve intenda fare in termini di easing quantitativo.

Intorno alle 10,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,6%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,7%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,4% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) cede oltre il 4% dopo aver avvertito che il quarto trimestre sarà ben inferiore alle stime. ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L, ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), cedono tutte almeno un punto percentuale. Il settore è il peggiore in Europa.

* Bancari sotto pressione con UBS UBSN.VX pesante (perde oltre il 5%) dopo una trimestrale deludente, nonostante la raccolta sia tornata positiva per la prima volta da inizio 2008.

* Dopo una partenza molto tonica, VESTAS VHS.CO inverte rotta e cede due punti percentuali. La leader mondiale di turbine eoliche ha annunciato che sopprimerà 3.000 posti e chiuderà diversi impianti per far fronte alla debolezza della domanda dopo aver accusato una riduzione degli utili più contenuta del previsto nel terzo trimestre.

* Venduto il progettista chip ARM Holdings ARM.L dopo i risultati del terzo trimestre e dopo che Texas Instruments, uno dei suoi licenziatari negli Usa, ha previsto che il fatturato verrà penalizzato da un rallentamento della domanda nel quarto trimestre.

* Lettera pronunciata oggi su HERMES (HRMS.PA: Quotazione): il titolo riduce così parte dei sostanziosi guadagni messi a segno ieri dopo che il gigante del lusso LVMH (LVMH.PA: Quotazione) ha sorpreso il mercato rivelando una partecipazione consistente nel gruppo celebre per i suoi foulard.

* In tenuta le utilities e i telefonici: fra gli operatori tlc si mette in evidenza l'olandese KPN (KPN.AS: Quotazione) che ha annunciato un terzo trimestre superiore alle previsioni e confermato le stime per l'esercizio.