BORSE EUROPA - Indici positivi dopo G20, bene materie prime,auto

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.885,33 +0,40% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,80 +0,40% 1.045,76 Stoxx banche 212,58 -0,25% 221,27 Stoxx oil&gas 305,98 +0,35% 330,54 Stoxx tech 204,81 +0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 ottobre (Reuters) - Materie prime in rialzo e il segmento auto sostengono le piazze europee che aprono in progresso la settimana.

Il G20, che si è riunito sabato, non è arrivato a un accordo ma ha tuttavia trovato un consenso generale sull'andamento dei mercati dei cambi, portando così a una marcata flessione del dollaro.

"Hanno parlato di svalutazione competitiva e hanno deciso che ne avrebbero parlato un'altra volta", ha detto Philip Isherwood, strategist per l'azionario europeo per Evolution Securities. "Si tratta della prossima settimana in termini di allentamento quantitativo. La Fed ritiene che la disoccupazione sia troppo elevata e l'inflazione troppo bassa. Le misure di allentamento dovrebbero arrivare".

I titoli legati alle materie prime mettono a segno un rialzo del 2% e il segmento auto dell'1,7%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,40%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,83%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,77% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,56%.

Tra i titoli in evidenza:

* ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L avanzano tra il 2,7% e il 4,6%.

* Rally di VOLKSWAGEN, con le privilegiate (VOWG_p.DE: Quotazione) che balzano di oltre il 5%, trascinando il Dax tedesco e il settore auto più in generale. Credit Suisse e Deutsche Bank hanno alzato il target price rispettivamente a 130 euro da 102 e a 125 da 100.

* Il gruppo francese del lusso LVMH (LVMH.PA: Quotazione) balza del 3,7% dopo aver annunciato sabato di aver comprato una quota di minoranza in HERMES (HRMS.PA: Quotazione) (+7,3%) per 1,45 miliardi di euro.

* EADS EAD.PA è tra i peggiori sulla piazza francese, in calo di circa l'1,2%. Il gruppo di aeronautica ha annunciato di voler realizzare acquisizioni negli Stati Uniti per ridurre la propria esposizione all'euro, ha detto il il suo direttore generale Louis Gallon al Wall Street Journal.

* SCANIA SCVb.ST, produttrice svedese di mezzi pesanti, arriva a perde oltre il 6% toccando il suo minimo a sei settimane. Sebbene l'utile pre-tasse sia salito oltre le attese, gli ordini per il terzo trimestre non sono cresciuti in modo sufficiente.