BORSE EUROPA - Indici in calo, male materie prime, ok tech

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.554,67 -0,27% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.089,63 -0,33% 1.045,76 Stoxx banche 212,98 -0,27% 221,27 Stoxx oil&gas 304,91 -0,19% 330,54 Stoxx tech 204,00 +0,72% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Avvio di seduta in moderato calo per le borse europee, con gli investitori che si mostrano cauti in attesa del vertice del G20.

Ribassi generalizzati, in particolare nei comparti legati alle materie prime; fanno eccezione i tecnologici.

Attorno alle 9,40 italiane, l'indice delle blue chip europee FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,3% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,3% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,2% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,4% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Si difende l'automotive , con VALEO (VLOF.PA: Quotazione) che vola dopo aver incrementato l'obiettivo sui margini 2010 e aver incassato, di conseguenza, diversi incrementi di target price.

* Poco mosse le banche . CREDIT SUISSE CSGN.VX prosegue la discesa cominciata ieri, dopo la pubblicazione della trimestrale.

* Debole il paniere delle società minerarie , che vede VEDANTA (VED.L: Quotazione) arrancare dopo che BofA-Merrill ne ha tagliato il rating ad "underperform" da "neutral". Nel settore, RAUTARUUKKI RTRKS.HE cade dopo risultati deludenti.

* Il comparto chimico zoppica, mentre lo stoxx delle società legate alle costruzioni arretra decisamente, ma FERROVIAL (FER.MC: Quotazione) corre dopo aver annunciato l'avvio dell'iter per cedere il 10% di BAA.

* Piatto il food&beverage . NESTLE NESN.VX si muove sopra la parità dopo risultati dei nove mesi oltre le aspettative.

* Holding finanziarie al palo, ma HENDERSON (HGGH.L: Quotazione) galoppa dopo che Credit Suisse ne ha avviato la copertura con "outperform".

* Le società farmaceutiche confermano di avere natura difensiva. BIOMERIEUX (BIOX.PA: Quotazione) in caduta dopo aver abbassato le stime sulla crescita organica 2010.

* Segno meno per il paniere delle conglomerate , che vede VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione) in ribasso dopo i risultati del terzo trimestre. Il comparto registra la discesa di ALFA LAVAL (ALFA.ST: Quotazione) sulla scia della trimestrale.

* Piatte le assicurazioni , che si giovano, in parte, della maxi-Ipo di Aia. In evidenza PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione).

* Sopra la parità i media . UNITED BUSINESS MEDIA (UBM.L: Quotazione) tonica grazie ai risultati dei primi nove mesi.

* In calo contenuto i petroliferi , con PETROFAC (PFC.L: Quotazione) debole dopo che BofA-Merrill ne ha peggiorato il giudizio a "neutral" da "buy".

* Pesante il lusso . HUSQVARNA (HUSQb.ST: Quotazione) in controtendenza, premiata per la trimestrale.

* Poco mosso il retail . DEBENHAMS (DEB.L: Quotazione) al galoppo: Citigroup ne ha incrementato la valutazione a "buy" da "hold".

* Tecnologici in splendida forma. NOKIA NOK1V.HE, dopo il rally di ieri, viene colpita dai realizzi, ma ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) brilla dopo la trimestrale.

* Negative le tlc . ELISA CORPORATION ELI1V.HE cade dopo risultati trimestrali deludenti.

* Ok il paniere dei viaggi e del tempo libero , con AIR FRANCE-KLM AIRF.P in evidenza: Deutsche Bank ne ha alzato il rating a "buy" da "hold".

* In calo le utilities . Bene la greca PUBLIC POWER (DEHr.AT: Quotazione).