BORSE EUROPA - Indici in rialzo, aiutano Nokia, Wall Street

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.885,38 +1,19% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.093,93 +0,69% 1.045,76 Stoxx banche 214,13 +0,03% 221,27 Stoxx oil&gas 306,33 +0,01% 330,54 Stoxx tech 202,85 +1,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo negli scambi pomeridiani beneficiando dei risultati sopra le attese di Nokia NOKIV.HE e del positivo avvio di Wall Street.

Il mercato si concentra al momento sui risultati trimestrali ma rimane in attesa delle prossime mosse della Fed Usa in tema di politca monetaria per avere maggiori indicazioni sull'andamento delle borse.

"Complessivamente gli utili sono ragionevoli, ma per potere andare avanti, questo mercato vuole qualcosa di più che risultati leggermente sopra le stime", dice Richard Jeffrey, responsabile degli investimenti a Cazenove Capital Management di Londra.

Attorno alle 16,30 italiane, l'indice delle blue chip europee FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,7% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,91% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,96% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,38%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE balza del 7% dopo l'annuncio di questa mattina di avere archiviato il terzo trimestre con un utile per azione adjusted di 0,14 euro, meglio degli 0,10 attesi dagli analisti.

* Forte PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione), +6,3% dopo che ha superato le attese sulle vendite del primo trimestre fiscale. Acquisti su tutto il comparto food&beverage che tra gli altri registra il +5% di DANONE (DANO.PA: Quotazione) sulla scia della crescita delle vendite nel terzo trimestre superiore alle stime.

Sempre nel settore, la danese CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione) balza del 4% beneficiando dei commenti positivi sul mercato degli alcolici in Russia espressi da Pernod Ricard e Danone.

* In un comparto bancario misto , CREDIT SUISSE CSGN.VX perde il 3,8% dopo i risultati del terzo trimestre che hanno evidenziato una caduta dell'utile netto del 74% deludendo le attese. Al contrario, la buona trimestrale ha premiato la svedese SWEDBANK (SWEDa.ST: Quotazione) (+5,8%).

* AXA (AXAF.PA: Quotazione) in flessione dello 0,4% circa dopo che Exane Bnp Paribas ne ha ridotto la valutazione a "neutral" da "outperform" e il settore a "underperform" da "neutral"

* ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) è il miglior titolo del comparto minerario con un rialzo del 2,7% dopo l'ultimo aggiornamento sulla produzione, giudicato positivamente dagli analisti.

* Pesanti i petroliferi , con TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) che cede l'1,6% dopo aver annunciato che un'esplorazione nel Ghana non ha trovato greggio.