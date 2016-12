BORSE EUROPA -Indici ancora positivi ma s'indeboliscono su forex

indici chiusura

alle 17,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.555,52 +0,19% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.085,04 +0,19% 1.045,76 Stoxx banche 213,69 -0,17% 221,27 Stoxx oil&gas 305,90 -0,25% 330,54 Stoxx tech 200,17 +0,26% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Le borse europee si avviano a chiudere una seduta in moderato rialzo. Nel finale, però, i listini perdono slancio, a causa della continua discesa del dollaro nei confronti dell'euro.

Attorno alle 17,10 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,2% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,2% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,3% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,4% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Automotive tonico, trainato da RENAULT (RENA.PA: Quotazione), che, secondo gli operatori, benefica dell'attesa di un incremento delle vendite atteso superiore a quello comunicato oggi da PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione).

* Bene il paniere delle società minerarie , con XSTRATA XTA.L che corre nella giornata in cui ha annunciato investimenti per 710 milioni di dollari per incrementare la produzione di ferrocromo.

* BASF (BASFn.DE: Quotazione) in denaro dopo aver alzato le previsioni sul 2010, archiviando un solido terzo trimestre.