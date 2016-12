BORSE EUROPA - Indici poco mossi, attenzione su banche

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.831,04 -0,22% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.082,47 -0,05% 1.045,76 Stoxx banche 213,80 -0,12% 221,27 Stoxx oil&gas 304,61 -0,67% 330,54 Stoxx tech 199,24 -0,21% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in avvio di seduta, con le banche sotto i riflettori sulle preoccupazioni per lo stato di salute del settore finanziario.

"C'è nervosismo dopo i timori sui pignoramenti di Bank of America" commenta Will Hedden di IG Index. Sul comparto pesano i timori che altre banche possano essere costrette a riprendersi miliardi di dollari di mutui.

Intorno alle 9,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sostanzialmente piatto. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,1%, così come il Dax tedesco .GDAXI, e il Cac 40 francese .FCHI arretra dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore farmaceutico NOVO NORDISK (NOVOb.CO: Quotazione) balza di oltre il 6% dopo che le autorità Usa non hanno dato il via libera a un farmaco per il diabete sviluppato dalle rivali Amylin Pharmaceuticals AMLN.O e Eli Lilly (LLY.N: Quotazione), notizia che potrebbe favorire le prospettive del nuovo prodotto chiave Victoza del gruppo danese.

* PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) ha ritoccato al rialzo le stime di utile operativo per l'esercizio dopo aver dato previsioni più ottimistiche per i mercati dell'auto in Europa, Cina e America Latina, ma il titolo cede l'1,3% con operatori e analisti che considerano cauta la nuova guidance. * BASF (BASFn.DE: Quotazione) sale dell'1% dopo che il gigante tedesco della chimica ha migliorato le proprie previsioni sul 2010 archiviando un solido terzo trimestre.

* Cede invece lo 0,8% TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) sulla scia di un utile netto del terzo trimestre che ha mancato le attese.