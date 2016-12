BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo dopo dati Usa, Bernanke

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.549,65 +0,25% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.085,98 +0,12% 1.045,76 Stoxx banche 211,07 -0,11% 221,27 Stoxx oil&gas 306,52 -0,02% 330,54 Stoxx tech 201,50 -0,16% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo dopo che i dati del dipartimento del Commercio Usa hanno mostrato una crescita sopra le attese delle vendite al dettaglio a settembre, alimentando la fiducia nella ripresa economica.

Le vendite retail sono salite dello 0,6% il mese scorso, sopra il consensus dello 0,4%. Ad agosto sono aumentate dello 0,7%, leggermente meglio della prima stima (+0,4%).

I dati diffusi dal dipartimento del Lavoro hanno invece mostrato una lieve crescita dell'inflazione (+0,1%) a settembre, inferiore alle previsioni degli analisti.

Anche le dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke, che ha ribadito la necessità di un ulteriore allentamento della politica monetaria Usa, hanno dato sostegno all'azionario europeo. Il numero uno della Fed ha però sottolineato che è ancora in corso la valutazione dell'entità delle nuove misure.

Scarsi effetti immediati dell'indice sulla fiducia dell'università del Michigan, diffuso alle 15,55. Intorno alle 15,40 l'indice delle blue chip europee FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,12%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,13%, il Dax tedesco .GDAXI guadagna lo 0,62% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) cede l'1,2% dopo che la joint venture con Sony (6758.T: Quotazione) ha archiviato il terzo trimestre con risultati inferiori alle attese.

* BRITISH TELECOM (BT.L: Quotazione) sale del 2,5% dopo aver annunciato il mantenimento dei contratti in essere con il governo britannico a seguito di alcune modifiche che miglioreranno efficienza ed economie di scala, per rispondere alle esigenze di un'amministrazione che sta cercando di ridurre la spesa pubblica.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) cede il 4,3% dopo aver rivisto in leggero ribasso le prospettive per l'intero 2010 a causa di spese eccezionali in Brasile e un terzo trimestre poco entusiasmante.

* CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) guadagna l'1,6% dopo che Dz Bank ha migliorato il target price sul titolo e mantenuto il rating "buy".

* Cede oltre il 2% PERNOD-RICARD (PERP.PA: Quotazione), su cui Credit Suisse ha portato il giudizio da 'neutral' a 'underperform'

* NEDAP (NEDP.AS: Quotazione) guadagna circa il 12% dopo che la rivale olandese TKH (TWKNc.AS: Quotazione) ha acquisito uan quota del 5% nel fondo, nonostante il fallimento delle trattative per una fusione.