BORSE EUROPA - Indici poco mossi, in calo le banche

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.842,58 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.085,69 -0,08% 1.045,76 Stoxx banche 211,56 -1,36% 221,27 Stoxx oil&gas 306,97 -0,20% 330,54 Stoxx tech 201,92 -0,65% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - Dopo una mattinata in denaro ai massimi di oltre cinque mesi, le borse europee passano in territorio negativo dopo l'avvio debole di Wall Street per poi ritornare piatte.

Sui listini continentali pesano i ribassi dei bancari, che seguono l'andamento negativo del settore sull'azionario Usa e che non trovano sufficiente contrappeso dai rialzi dei titoli del settore chimico e delle materie prime.

L'indice Stoxx dei bancari è il peggiore tra i vari panieri settoriali europei con un calo dell'1,4% circa.

Intorno alle 16,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede un frazionale 0,08%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,29%,il Cac 40 francese .FCHI un lieve 0,04%, mentre il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,5%

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i bancari BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) registrano cali tra il 2,4% e il 4,5%.

* Il gruppo dei supermercati belga DELHAIZE DELB.BR cede oltre il 4% dopo che Deutsche Bank ha tagliato le stime sugli utili e il target price a 54 da 58 euro.

* THALES (TCFP.PA: Quotazione) balza del 4,3% ai massimi livelli dallo scorso aprile sulla scia della promozione di SocGen a "buy" da "hold" nell'ambito di una revisione del broker sul settore difesa europeo.

* SAP (SAPG.DE: Quotazione) sale dello 0,3% ritracciando dai maggiori guadagni registrati in mattinata sulle voci di un interesse di Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) verso la società tecnologica tedesca.

* PEARSON (PSON.L: Quotazione) cede il 2% risentendo, secondo i trader, dell'incerte prospettive sul settore 'educational' annunciata dall'americana Apollo (APOL.O: Quotazione), la principale società Usa attiva nell'istruzione 'for-profit'.

* EADS EAD.PA perde l'1,8% circa, con i trader che citano l'apprezzamento dell'euro, ai cui livelli il titolo è particolarmente sensibile.

* La svizzera farmaceutica ROCHE ROG.VX perde un punto percentuale circa scontando i ricavi sotto le attese annunciati oggi.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) viaggia in rialzo dell'1,7% circa, sostenuta da un upgrade di Nomura a "buy" da "neutral".