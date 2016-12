BORSE EUROPA - Indici a massimi tre settimane con Wall Street

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.832,10 +2,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,14 +1,39% 1.045,76 Stoxx banche 214,11 +1,21% 221,27 Stoxx oil&gas 306,35 +1,38% 330,54 Stoxx tech 203,55 +2,32% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 13 ottobre (Reuters) - Viaggiano in deciso rialzo confermando il record delle ultime tre settimane gli indici delle borse europee, confortati dal debutto in positivo di Wall Street e rafforzati dal superamento di livelli tecnici importanti sui grafici.

I trimestri migliori delle attese annunciati dai giganti Usa Intel (INTC.O: Quotazione) e Jp Morgan (JPM.N: Quotazione) migliorano intanto il livello di fiducia degli investitori sulla prossima stagione di risultati societari.

In marcato calo intanto l'indice che misura la volatilità degli indici azionari, che si porta sul minimo da sei mesi a segnale della ritrovata propensione al rischio da parte degli investitori.

"I risultati di Jp Morgan mostrano che la stagione delle trimestrali resta positiva: da un punto di vista più generale sembra che il peggio sia ormai alle spalle e gli investitori sembrano meno timorosi in materia di cattive sorprese per il futuro" osserva Joerg Rahn di Macard, Stein & Co.

Intorno alle 16,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna 1,4%; sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE risale di 1,38%, il Dax tedesco .GDAXI di 1,95% e il Cac 40 francese .FCHI di 1,91%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i bancari, tra cui spicca il +3,7% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) e il +2,75% del Banco Santander (SAN.MC: Quotazione). Guida la risalita dei finanziari National Bank of Greece (NBGr.AT: Quotazione), in rialzo di oltre 5% grazie al marcato restringimento degli spread dei governativi contro Germania e al successo dell'aumento di capitale.

* In controtendenza viaggia la britannica Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), le cui attività sono concentrate soprattutto sui mercati asiatici, che cede oltre 2% dopo l'annuncio dell'offerta di nuove azioni per 5,3 miliardi di dollari.

* Molto bene i titoli legati ai servizi petroliferi: avanzano di circa 6% Cgg Veritas (GEPH.PA: Quotazione), di 11% Tgs Nopec Geo (TGS.OL: Quotazione) e di oltre 5% Bourbon (GPBN.PA: Quotazione) grazie all'anticipo di sette settimane nella rimozione del divieto Usa di perforazione in giacimenti di acque profonde.

* Decisamente positivi i minerari, con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L in rialzo di poco meno di 4%.

* Progresso superiore a 5% per l'olandese Asml (ASML.AS: Quotazione), produttrice di macchine per chip che vanta tra i principali clienti Intel, il cui utile netto del terzo trimestre ha superato le aspettative dei mercati.

* Pesante Burberry (BRBY.L: Quotazione), che arretra di oltre 3% nel giorno della trimestrale