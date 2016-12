BORSE EUROPA - Indici riducono perdite, bene titoli auto

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.769,20 -0,74% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,78 -0,42% 1.045,76 Stoxx banche 211,27 -0,40% 221,27 Stoxx oil&gas 301,94 -1,30% 330,54 Stoxx tech 198,48 +0,33% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Le piazze europee riducono le perdite dopo i dati in rialzo relativi alle vendite delle catene dei grandi magazzini Usa della scorsa settimana, ma i mercati restano ancora cauti in vista della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed.

Sui listini pesano i cali dei petroliferi e dei minerari mentre guadagnano terreno i titoli del comparto auto grazie ai positivi dati sulle vendite in Cina.

"Le vendite di Volkswagen in Cina nei primi nove mesi dell'anno sono già superiori al quello dello scorso intero anno" dice un trader secondo cui i dati cinesi stanno "certamente spingendo i titoli", del comparto.

"Produttori di auto comne Fiat, Daimler e Renault sono probabilmente anche aiutati da questi dati promettenti ", aggiunge un altro trader.

L'indice Stoxx 600 del settore automotive sale del 2% circa..

L'International Council of Shopping Centers e Goldman Sachs hanno diffuso oggi i dati settimanali destagionalizzati sulle vendite al dettaglio dei grandi magazzini Usa nella settimana al 9 ottobre, evidenziando un incremento dello 0,8% a fronte di un calo dello 0,8% della settimana precedente.

Intorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,42%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,39%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,32%% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), FIAT FIA.MI e VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) segnano rialzi tra l'1 e il 3,5% Su Daimler Ubs ha alzato il giudizio a "buy" da "neutral" e il target price a 50 euro da 43.

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) cede lo 0,8%. Secondo il Daily Mail la casa di cosmetica francese starebbe preparando un'offerta in contanti a 44 dollari per azioni per l'americana AVON PRODUCTS (AVP.N: Quotazione).

* I produttori di acciaio THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione), SALZGITTER (SZGG.DE: Quotazione), ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) e VOESTALPINE (VOES.VI: Quotazione) cedono tra lo 0,5% e l'1,7%. I titolo risentono del debole outlook sul settore da parte della sudcoreana POSCO (005490.KS: Quotazione) che ha inoltre tagliato le stime di utili annuali.

* L'esploratrice di giacimenti petroliferi britannica SOCO INTERNATIONAL (SIA.L: Quotazione) scivola del 18% dopo aver annunciato i risultati fallimentari dell'esplorazione di un pozzo in Vietnam nel blocco Te Giac Den.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) cede l'1,7% dopo il taglio del target price a 15 da 16 euro da parte di Morgan Stanley che ha ribadito il giudizio "equal weight".

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) perde il 3,2% La banca franco-belga ha annunciato il suo piano di sviluppo quadriennale con il quale intende puntare sul retail, confermando le trattative con la francese Banque Postale in vista di un possibile avvicinamento.