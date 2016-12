BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano Tokyo e minerari

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.746,21 -1,56% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,84 -1,26% 1.045,76 Stoxx banche 209,24 -1,35% 221,27 Stoxx oil&gas 300,92 -1,63% 330,54 Stoxx tech 195,93 -0,96% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, scontando la chiusura di Tokyo (-2,1%) e i minerari in marcato ribasso sulla flessione del prezzo di rame e altri metalli.

"I prezzi delle materie prime stanno semplicemente ritracciando una parte dei loro recenti guadagni. Il mercato Usa è in attesa delle minute della Fed per verificare quanto possa essere verosimile un allentamento quantitativo a novembre", ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Stockbrokers a Dublino.

I titoli legati alle materie prime sono tra i peggiori, in calo di circa il l'1,8%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEmU3 perde l'1,56%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,20%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,14% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,69%.

Tra i titoli in evidenza:

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L cedono tra l'1,6% e il 2,7%.

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) perde l'1%. La banca franco-belga ha annunciato il suo piano di sviluppo quadriennale con il quale intende puntare sul retail, confermando le trattative con la francese Banque Postale in vista di un possibile avvicinamento.

* SAFRAN (SAF.PA: Quotazione) cede circa il 2,2% a 20,155 euro, dopo che AREVA CEPFi.PA (-0,2%), ha messo in vendita la sua quota del 3,65% nel capitale a 20,23 euro per azione, riferiscono fonti bancarie.

* L'esploratrice di giacimenti petroliferi britannica SOCO INTERNATIONAL (SIA.L: Quotazione) crolla di circa il 20% dopo aver annunciato i risultati fallimentari dell'esplorazione di un pozzo in Vietnam nel blocco Te Giac Den.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) avanza dello 0,2%. La casa automobilistica tedesca è il miglior titolo del paniere Stoxx 50 .STOXX50 dopo che Ubs ha alzato il giudizio a "buy" da "neutral" e il target price a 50 euro da 43.

* HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione), in calo dello 0,8%, starebbe pensando a un aumento di capitale per difendersi dall'Opa ostile della costruttrice spagnola Acs ACS.MI, ma non avrebbe ancora preso una decisione definitiva in merito, riferiscono tre fonti vicine alla questione. Una portavoce ha commentato che un aumento di capitale "è nel manuale delle strategie di difesa".