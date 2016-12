BORSE EUROPA - Indici piatti, bene tecnologiche su Nokia,Alcatel

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.785,62 +0,01% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.071,71 +0,10% 1.045,76 Stoxx banche 211,83 0,00% 221,27 Stoxx oil&gas 305,07 -0,18% 330,54 Stoxx tech 197,48 +0,56% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 ottobre (Reuters) - Le piazze europee sono piatte dopo aver accennato un tentativo di rialzo nelle prime battute sulla scia di Wall Street, che venerdì ha chiuso in rialzo dopo i deludenti dati sulla disoccupazione Usa che avevano dato nuova linfa alle attese di una nuova iniezione di liquidità Fed.

"Il mercato si sta chiaramenta aspettando un allentamento quantitativo e lo ha già prezzato. I dati continuano a essere quello che ci si aspetta, ovvero una ripresa parziale", ha detto Richard Lacaille, global chief investment officer per State Street a Londra.

I titoli legati alle tecnologiche sono tra i migliori, in rialzo dello 0,56%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,06%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,09% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE sale di oltre il 2% dopo essere stata promossa da Nordea a "strong buy" da "buy". Il titolo trascina il paniere delle tecnologiche, assieme ad ALCATEL-LUCENT ALUA.PA (+2%), in testa al Cac 40, che rimbalza dopo aver subito prese di profitto nelle ultime sedute.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX e UBS UBSN.VX, in calo dello 0,2% e dello 0,8%, scontano il taglio di target price da parte di Deutsche Bank rispettivamente a 58 franchi svizzeri da 64 e a 21 da 22.

* EADS EAD.PA cede oltre il 3% scontando l'apprezzamento dell'euro e il taglio di Citigroup del suo giudizio a "hold" da "buy".

* BENETEAU (CHBE.PA: Quotazione) balza del 4,5%. Il settimanale francese La Lettre de L'Expansion scrive che la società si aspetta un balzo delle vendite del 25% per l'anno fiscale 2010-2011.

* STATOIL (STL.OL: Quotazione) cede lo 0,55%. La petrolifera norvegese, che sta ampliando le sue attività nell'estrazione di gas da scisti bitumosi, ha annunciato la creazione di una joint venture con la canadese Talisman TLM.TO per acquisire un terreno sul prospetto di Eagle Ford in Texas per 1,325 miliardi di dollari. * ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) sale dello 0,3%, la farmaceutica ha annunciato che il suo farmaco antidolorifico Vimovo prodotto con Pozen POZN.O è stato approvato in 23 paesi.

* La farmaceutica tedesca MERCK (MRCG.DE: Quotazione) perde l'1,4% dopo che uno studio indipendente ha messo in dubbio i benefici del farmaco Erbitux contro il cancro intestinale. A settembre anche la claridibina, pillola contro la sclerosi multipla, era stata bocciata dalle autorità europee.

* TEN CATE NTCN.AS balza del 3,6%. La produttrice olandese di materiali avanzati e tessili ha annunciato di aspettarsi un rialzo significativo nelle vendite di tassuti militari.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) cede l'1,6%. JP Morgan Cazenove ha tagliato il rating sull'assicuratrice a "underweight" da "neutral".