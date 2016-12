BORSE EUROPA - Indici tentano recupero dopo avvio in calo

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.708,88 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.052,06 +0,10% 1.045,76 Stoxx banche 208,17 +0,13% 221,27 Stoxx oil&gas 303,53 +0,18% 330,54 Stoxx tech 196,43 +0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo accenna un tentativo di rimbalzo in mattinata dopo essere partito in calo per il settimo giorno consecutivo sui timori per il dato sugli occupati Usa in agenda per venerdì e sulla debolezza dei titoli del settore estrattivo.

"Gli investitori sono ancora nervosi in vista della stagione delle trimestrali negli Usa e del dato sugli occupati", secondo Henk Potts di Barclays Wealth. "Tuttavia, la mossa a sorpresa della BoJ mostra che le autorità stanno lavorando duramente per assicurare la ripresa".

Oggi la BoJ ha tagliato inaspettatamente i tassi, promettendo di mantenerli a zero finché non si vedrà una stabilizzazione nei prezzi.

Alle 9,40 italiane, l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,13%. Timidi rialzi, nell'ordine dello 0,3% per Londra .FTSE, Parigi .FCHI, Francoforte .GDAXI.

I titoli in evidenza:

* TESCO (TSCO.L: Quotazione), il terzo operatore retail al mondo, è in rialzo dello 0,88% dopo aver annunciato i conti del semestre che hanno battuto le attese per ciò che riguarda gli utili.

* In forte rialzo TUI Travel TT.L, il più grande tour operator europeo, dopo aver annunciato che la raccolta prenotazioni per l'inverno e l'estate procede bene.

* IMMARSAT (ISA.L: Quotazione) perde il 3,21% dopo che Harbinger ha ceduto una quota del 14%.

* BONDUELLE (BOND.PA: Quotazione) cede quasi il 6% dopo aver annunciato i risultati trimestrali.