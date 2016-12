Borse Europa attese piatte in avvio

PARIGI, 5 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo potrebbe prendersi una pausa dopo sei giorni consecutivi di ribassi e aprire piatto grazie anche al rimbalzo delle borse asiatiche, in particolare quella giapponese dopo le misure di allentamento monetario decise dalla BoJ.

Gli spreadbetter finanziari prevedono un avvio con un rialzo di 3 punti per l'indice britannico Ftse .FTSE, un'apertura tra piatta e meno un punto per il Dax tedesco .GDAXI e un rialzo tra 2 e 3 punti per il Cac francese .FCHI.