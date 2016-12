BORSE EUROPA - Indici in calo, timori su ritmo ripresa globale

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.699,83 -1,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.047,79 -0,94% 1.045,76 Stoxx banche 206,22 -0,90% 221,27 Stoxx oil&gas 303,00 -1,04% 330,54 Stoxx tech 197,24 -0,71% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo parte debole e mostra il segno negativo per la sesta seduta consecutiva dopo aver toccato il minimo di un mese venerdì sui timori persistenti riguardanti il passo della ripresa globale.

"Da un lato gli investitori sono molto nervosi in merito all'economia, dall'altro non si vuole essere troppo negativi e avere posizioni troppo corte perché si sa che Bernanke è là ed eventualmente inietterà più denaro nel sistema ancora una volta", commenta Philippe Gijsels di BNP Paribas Fortis Global Markets sottolineando che vede "più rischi di ribasso che non di rialzo al momento".

Tra i più colpiti dai dubbi sulla ripresa dell'economia, i titoli auto con lo stoxx di settore che cede l'1,82% e i big Bmw (BMWG.DE: Quotazione), Daimler (DAIGn.DE: Quotazione) e Renault (RENA.PA: Quotazione) in calo tra lo 0,5% e l'1,5%.

Intorno alle 9,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,15%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è poco mosso, mentre sono cedenti il Dax tedesco .GDAXI e il Cac 40 francese .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX e Credit Suisse CSGN.VX sono positive dopo che una commissione governativa svizzera ha stabilito che per limitare il rischio che il fallimento di una banca abbia ripercussioni sull'economia i due istituti dovranno avere ratio patrimoniali superiori a quelli previsti da Basilea 3.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) cede l'1,43% dopo l'annuncio dell'Opa sull'americana Genzyme a 69 dollari per azione.

* La belga GALAPAGOS GLPG.BR è sui massimi di tutti i tempi dopo aver siglato un accordo con l'americana Johnson & Johnson.

* WOLSELEY (WOS.L: Quotazione) è tra i più tonici dell'indice Ftse 100 grazie all'outperform di Credit Suisse.