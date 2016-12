BORSE EUROPA-Indici negativi su timori economia,giù H&M e banche

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.764,89 -0,35% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.067,71 -0,29% 1.045,76 Stoxx banche 212,08 -1,04% 221,27 Stoxx oil&gas 300,33 +0,25% 330,54 Stoxx tech 197,02 -0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono scivolate in negativo per i timori degli investitori legati alla ripresa globale economica.

Nei primi scambi gli indici avevano trovato un qualche supporto dai dati dell'indice Hsbc Pmi manifatturiero cinese al massimo da cinque mesi che ha risollevato in qualche misura il sentiment sui mercati.

A fare da zavorra ai listini sono i titoli legati al settore retail (-1,34%), che sconta i deludenti dati della catenza svedese H&M, e dalle banche SX7P (-1%).

Intorno alle 10,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,07%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,12%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,32% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* H&M (HMb.ST: Quotazione), colosso svedese dell'abbigliamento, perde quasi il 6%. Nel terzo trimestre l'utile netto è salito del 20% a 5,735 miliardi di corone svedesi (circa 627 milioni di euro) ma ben sotto le attese di 6,104 miliardi.

* Tra le banche le peggiori sono DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) e la spagnola BANCO DE SABAEDLL (SABE.MC: Quotazione) giù di circa l'1,6%.

* Sul fronte vettori aerei BRITISH AIERWAYS BAY.L, AMERICAN AIRLINES e IBERIA IBLA.MC hanno finalmente firmato il tanto atteso accordo di cooperazione sulle tratte tra Europa e Nord America. I titoli cedono lo 0,2% circa.

* BP Capital Markets ha venduto bond per 3,5 miliardi di dollari in due tranche ieri, con 2 miliardi a 5 anni e 1,5 miliardi a 10 anni. Il prestito è garantito da BP (BP.L: Quotazione) (BP.N: Quotazione) in progresso dell'1,7%. Un portavoce ha detto che la raccolta di fondi non è collegata in modo specifico all'incidente nel Golfo del Messico.

* La mineraria VEDANTA (VED.L: Quotazione) perde quasi il 5% dopo che la sua controllata indiana STERLITE INDUSTRIES STRL.BO ha chiuso una sua fonderia di rame, la nona al mondo, per ordine di un tribunale a causa dell'incremento dei livelli di inquinamento e delle conseguenze sui lavoratori dello stabilimento.

* La produttrice tedesca di cellule fotovoltaiche Q-CELLS QCEG.DE sprofonda del 14% all'indomani dell'annuncio di un aumento di capitale da 59 milioni di nuove azioni che raccogliere generare 120 milioni di euro e dell'emissione di un bond convertibile per rifinanziare il proprio debito.

* La produttrice di vetture svedese SAAB, controllata dall'olandese SPYKER SPYKR.AS (+1,5%) da febbraio di proprietà di GENERAL MOTORS, userà motori della BMW (BMWG.DE: Quotazione) (+1,2%) per cercare di rilanciare la propria ripresa e attrattiva sul mercato.