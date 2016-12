BORSE EUROPA - Indici in calo su timori finanze paesi periferici

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.503,43 -0,95% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.063,50 -0,94% 1.045,76 Stoxx banche 213,32 -1,38% 221,27 Stoxx oil&gas 298,13 -1,02% 330,54 Stoxx tech 196,62 -0,43% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono in calo, zavorrate dalle preoccupazioni per la situazione finanziaria di alcuni paesi periferici europei e dal nervosismo degli investitori in attesa di alcuni importanti dati macroeconomici, come quelli sulla fiducia dei consumatori Usa.

Questa mattina S&P ha detto che l'Irlanda potrebbe dover pagare oltre 35 miliardi di euro per ricapitalizzare la banca pubblica Anglo-Irish [ANGIB.UL], il che potrebbe portare ad altre riduzioni del rating.

Il portavoce del ministro delle Finanze irlandese ha tuttavia cercato di tranquillizzare i mercati ribadendo che l'Irlanda pagherà le obbligazioni e che non rischia il deafult sul debito senior dell'Anglo Irish Bank.

I timori per la situazione finanziaria di alcuni paesi si riflettono soprattutto nella discesa dei titoli bancari, mentre il settore auto perde oltre il 2%, sulla scia di Michelin e dell'annunciato di un aumento di capitale.

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,94%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,99%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,9% e il Cac 40 francese .FCHI l'1,13%.

Tra i titoli in evidenza:

* In forte calo MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) (8,1%) dopo aver annunciato un aumento di capitale da 1,2 miliardi di euro. In deciso ribasso l'intero settore auto, con lo stoxx europeo che segna -2,1%.

* AKZO NOBEL (AKZO.AS: Quotazione) cede circa il 3,5%. La ridefinizione degli obiettivi per i prossimi cinque anni non ha soddisfatto gli investitori. L'indicazione del dividendo 2010 a 1,4 euro per azione è inoltre sotto il consensus elaborato da Starmine (1,65 euro).

* Q-CELLS QCEG.DE (-1%) recupera parte delle perdite registrate nelle prime battute dopo aver annunciato un aumento di capitale.

* MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) cede il 2,3%

* VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione) cede quasi l'1,6% dopo che Deutsche Bank ha tagliato il rating a "hold".

* PARAGON (PARA.L: Quotazione) balza del 5,5% dopo aver annunciato una guidance nella parte alta della forchetta del consensus.