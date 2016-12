BORSE EUROPA - Indici in negativo dopo Wall Street,sale Unilever

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.781,72 -0,39% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.075,56 -0,24% 1.045,76 Stoxx banche 216,79 -0,51% 221,27 Stoxx oil&gas 301,45 +0,07% 330,54 Stoxx tech 197,84 -0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Le piazze europee, volatili, hanno ripreso una piega leggermente negativa dopo l'apertura poco brillante di Wall Street, in una giornata che risente delle incertezze sulla ripresa economica.

Il Dow Jones .DJI perde lo 0,13% mentre il Nasdaq .IXIC scivola dello 0,25%

Particolarmente movimentato il settore farmaceutico , in calo dello 0,4%, tra voci di offerte al rilancio per acquisizioni e test non superati di farmaci sperimentali. Più brillante, nei limiti della giornata, il settore alimentare (+0,6%) trascinato da Unilever.

Intorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,24%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,30%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,23% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) (UNc.AS: Quotazione) guida il Ftse 100 britannico in rialzo di oltre il 2%. La multinazionale acquisterà il gruppo statunitense di prodotti per la cura dei capelli Alberto Culver (ACV.N: Quotazione) per 3,7 miliardi di dollari in contanti.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), in ribasso di circa l'1%, non ha modificato la sua offerta da 69 dollari per azione per la farmaceutica Usa Genzyme GENZ.O, ha detto un portavoce che si è rifiutato di commentare voci che la società francese stia inziando ad accantonare fondi per alzare la sua proposta.

* ACTELION ATLN.VX crolla del 9% dopo che il suo antiemorragico Clazosentan non ha superato i test di fase avanzata.

* Giornate poco favorevole anche per la farmaceutica britannica ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione), giù dell'1,1, con il suo farmaco contro il cancro alla prostata Zibotentan che nell'ultima fase di test non ha dimostrato di migliorare le possibilità di sopravvivenza nei pazienti.

* SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) cede l'1,5%. La conglomerata tedesca di elettronica ed elettromeccanica ha detto di vedere l'utile operativo del quarto trimestre in crescita sia su base annua sia su base trimestrale. Gli analisti questa mattina tuttavia hanno messo l'accento sulle svalutazioni per 1,4 miliardi di euro legate alle sue controllate nel settore della salute.

* ENDESA (ELE.MC: Quotazione), controllata spagnola di ENEL (ENEI.MI: Quotazione), perde il 2%, dopo la conferma dell'accordo per la cessione dell'80% della sua rete gas a due fondi di Goldman Sachs per un totale di 800 milioni di euro.