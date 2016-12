BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo, ok materie prime

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.800,27 +0,27% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.081,63 +0,32% 1.045,76 Stoxx banche 218,67 +0,35% 221,27 Stoxx oil&gas 302,34 +0,36% 330,54 Stoxx tech 198,84 +0,39% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 settembre (Reuters) - Dopo un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza, le borse europee provano timidamente ad accelerare.

Si affievolisce, ma non si blocca del tutto, la spinta ricevuta dalle indicazioni positive sulla spesa delle aziende negli Stati Uniti.

Attorno alle 9,40 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,3% circa. Sui singoli mercati, il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,2% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,3% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,3% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Automotive zoppicante, con BMW (BMWG.DE: Quotazione) debole: indiscrezioni di stampa indicano prossima una partnership con l'olandese SPYKER SPYKR.AS, che corre.

* Positive le banche e le assicurazioni , paniere che vede AVIVA (AV.L: Quotazione) galoppare dopo che Citigroup ne ha alzato il target price.

* Toniche le società minerarie , che beneficiano della corsa dell'oro. In evidenza, fra gli altri, ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione).

* Nel quadro di un settore delle società chimiche privo di particolari spunti, brilla YARA INTERNATIONAL (YAR.OL: Quotazione), che si giova dell'attività di M&A nel segmento dei produttori di fertilizzanti.

* L'offerta ostile di ACS (ACS.MC: Quotazione) per la tedesca HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) mette in fermento anche il comparto delle costruzioni .

* Bene il paniere del food&beverage , con UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) (UNc.AS: Quotazione) in deciso rialzo dopo aver annunciato l'acquisizione di Alberto Culver (ACV.N: Quotazione) per 3,7 miliardi di dollari in contanti.

* Lo stoxx delle società finanziarie vede spiccare ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (ADN.L: Quotazione), premiata per i risultati del periodo luglio-agosto.

* Il paniere dello healthcare è zavorrato da ACTELION ATLN.VX, che cade dopo aver annunciato che il farmaco clazosentan, mirato a curare le emorragie da aneurisma subaracnoide, non ha ottenuto i risultati sperati nei test clinici di Fase III.

* Bene le conglomerate industriali , con SGL CARBON (SGCG.DE: Quotazione) in evidenza sulle indiscrezioni di stampa riguardanti un interesse di PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) ad ampliare la collaborazione con BMW nelle fibre di carbonio.

* Poco mossi i media . VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) in linea con il settore dopo aver ceduto il 7,66% di Nbc Universal a General Electric (GE.N: Quotazione), incassando 2 miliardi di dollari.

* Positivo senza brillare lo stoxx dei petroliferi , con PETROPLUS PPHN.VX che corre dopo aver annunciato la cessione del 32,62% di Pbf Energy Company a Blackstone (BX.N: Quotazione) e First Reserve per 91 milioni di dollari.

* Piatti i panieri del lusso e del retail , mentre i tecnologici sono combattuti tra la flessione di NOKIA NOK1V.HE, tagliata ad Underperform da Bernstein, e i progressi di ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, il cui Ceo, si legge sul Financial Times, ha confermato che il gruppo centrerà gli obiettivi 2010 e 2011, aggiungendo di augurarsi la distribuzione di un dividendo nel 2012.

* Al palo le tlc , mentre lo stoxx dei viaggi e del tempo libero registra il rialzo di ACCOR (ACCP.PA: Quotazione), promossa da Credit Suisse ad Outperform da Neutral.

* Poco mosse le utilities , con la greca PPC (DEHr.AT: Quotazione) brillante sull'attesa di una partnership con EDF ENERGIES NOUVELLES EEN.PA.