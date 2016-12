BORSE EUROPA - Indici estendono ribassi su dati Usa deludenti

indici chiusura

alle 15,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.717,15 -1,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.055,86 -0,99% 1.045,76 Stoxx banche 212,33 -1,69% 221,27 Stoxx oil&gas 296,12 -0,58% 330,54 Stoxx tech 193,88 -0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Le piazze europee estendono i ribassi dopo i dati Usa sulle richieste di nuovi sussidi di disoccupazione, in salita inattesa la scorsa settimana.

Il mercato è negativo per la terza seduta consecutiva penalizzato proprio dai timori sullo stato delle economie in alcuni paesi europei.

Intorno alle 15,25 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1% circa. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE arretra dell'1,2%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,04% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,54%.

"Le voci di un grosso programma di vendite, il fatto che il Dublino potrebbe non dare garanzie alle obbligazioni subordinate Anglo-Irish e l'allargamento degli spread dei credit default swap per Spagna e Irlanda stanno mettendo pressione sull'azionario europeo", osserva un trader di ETX Capital.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione i finanziari con STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), SOCIETE' GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e KBC GREP (KBC.BR: Quotazione) in discesa tra 2 e 4%.

* DSM (DSMN.AS: Quotazione), gruppo olandese attivo nel settore della chimica, cede l'1,4%. Presentando la sua nuova strategia, la società ha detto di puntare a un Ebitda di 1,4-1,6 miliardi di euro per il 2013 e a raddoppiare il volume di affari a oltre 3 miliardi di dollari in Cina per il 2015, ma il mercato sta bocciando il piano come "irrealistico".

* IBERIA IBLA.MC (+0,2%) ha approvato ieri sera il piano di finanziamento di BRITISH AIRWAYS BAY.L, il cui titolo è piatto, per il suo gigantesco deficit sul fondo pensioni, rimuovendo così l'ultimo grosso ostacolo sulla strada della fusione tra i due vettori europei.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) (-1,97%) ha detto che l'agenzia Usa Fda ha accettato la candidatura del suo farmaco Vandetanib, che l'anno scorso aveva dato risultati deludenti contro il cancro ai polmoni e ora è stato riproposto contro il cancro alla tiroide.

* NAUTICAL PETROLEUM NPE.L balza di circa il 18% dopo che la società di esplorazioni petrolifere ha detto di aver venduto una quota della sua licenza nel Mare del Nord per 87,5 miliardi di sterline.

* Giù anche MAERSK (MAERSKb.CO: Quotazione), meno 3,3% a seguito delle prospettive deboli delineate da Lloyds per i trasportatori.