BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, attesa dati Usa

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.758,36 +0,20% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.067,66 +0,11% 1.045,76 Stoxx banche 215,46 -0,24% 221,27 Stoxx oil&gas 298,62 +0,26% 330,54 Stoxx tech 196,24 +0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono in lieve rialzo, ritracciando parte delle perdite della seduta di ieri, ma con gli investitori che perferiscono la cautela in attesa di indicazioni dai dati macro in arrivo oggi dagli Usa.

"Gli indici resteranno in range per ora. Di tutti i dati, quello sulle case esistenti è il più importante. Abbiamo bisogno di vedere un balzo significativo per dare una qualsivolgia rassicurazioe al mercato", ha detto bernard McAlinden, investment strategist per Ncb Stockbrokers a Dublino.

Oltre al dato di agosto sulla vendita di case esistenti e il leading indicator (16,00) sono attese anche le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione settimanali (14,30).

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,11%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è piatto, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,31% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,24%.

Tra i titoli in evidenza:

* ADECCO ADEN.VX, la più grande società di risorse umane, sale dell'1% circa dopo aver detto che a luglio e agosto le vendite destagionalizzate hanno avuto una crescita organica del 16%, in linea coi livelli di giugno. La società ha confermato il target per l'Ebita di medio termine al 5,5%.

* DSM (DSMN.AS: Quotazione), gruppo olandese attivo nel settore della chimica, cede l'1,4%. Presentando la sua nuova strategia, la società ha detto di puntare a un Ebitda di 1,4-1,6 miliardi di euro per il 2013 e a raddoppiare il volume di affari a oltre 3 miliardi di dollari in Cina per il 2015, ma il mercato sta bocciando il piano come "irrealistico".

* IBERIA IBLA.MC (+0,2%) ha approvato ieri sera il piano di finanziamento di BRITISH AIRWAYS BAY.L, il cui titolo è piatto, per il suo gigantesco deficit per le pensioni, rimuovendo così l'ultimo grosso ostacolo sulla strada della fusione tra i due vettori europei.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) (-0,2%) potrebbe nominare il direttore finanziario Douglas Flint come nuovo presidente, scrive il Financial Times citando fonti vicine alla questione, rimpiazzando così l'uscente Stephen Green.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) (-0,7%) ha detto che l'agenzia Usa Fda ha accettato la candidatura del suo farmaco Vandetanib, che l'anno scorso aveva dato risultati deludenti contro il cancro ai polmoni e ora è stato riproposto contro il cancro alla tiroide.

* NAUTICAL PETROLEUM NPE.L balza di oltre il 20% dopo che la società di esplorazioni petrolifere ha detto di aver venduto una quota della sua licenza nel Mare del Nord per 87,5 miliardi di sterline.