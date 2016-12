BORSE EUROPA - Indici poco sopra minimi con WS, deboli banche

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.774,47 -0,72% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.073,80 -0,80% 1.045,76 Stoxx banche 217,94 -1,06% 221,27 Stoxx oil&gas 300,15 -1,23% 330,54 Stoxx tech 196,26 -1,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 settembre (Reuters) - Viaggiano poco oltre i minimi delle ultime due settimane gli indici delle borse europee, il cui lieve recupero rispecchia il consolidamento di Wall Street dopo l'esordio poco convincente.

A monte dell'indebolimento dell'azionario il giudizio sullo stato di salute dell'economia Usa riassunto nel comunicato finale del Federal Open Market Committee, in cui l'istituto centrale si è detto pronto a intervenire con ulteriori misure espansive.

Il paniere delle blue chip europee FtsEurofirst 300 arriva così a scivolare al di sotto della media mobile delle ultime 200 sedute, disegnando sui grafici uno scenario ribassista.

"Rimaniamo in range, si passa dall'attrazione all'avversione al rischio e oggi siamo nel secondo caso" commenta Roland Kaloyan, strategist Societe Generale.

"La propensione al rischio resta tutto sommato contenuta: prevedo non si torni a concreti flussi di acquisto sulle borse dei paesi più industrializzati finché non vedremo una vero trend... molti investitori preferiscono rimanere a margine del mercato fino alla prossima stagione di trimestrali o al G20 del mese prossimo" aggiunge.

Intorno alle 16 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde 0,8%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE segna +0,2%, il Dax tedesco .GDAXI -0,4% e il Cac 40 francese .FCHI -0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Particolarmente venduto il comparto dei bancari , in cui a guidare la classifica dei perdenti sono gli istituti di credito dei periferici come Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione) e Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), in calo tra 2% e 3%.

* Piatta la britannica Hsbc (HSBA.L: Quotazione), partita in calo dopo le indiscrezioni stampa del 'Financial Times' secondo cui l'AD avrebbe minacciato le dimissioni se non otterrà la promozione a presidente la prossima settimana, quando l'attuale titolare diverrà ministro del Commercio e Investimenti.

* Positiva a Francoforte Basf (BASFn.DE: Quotazione), in rialzo di circa 1,5% grazie al miglioramento delle stime sul fatturato 2010. Il leader mondiale della chimica prevede inoltre un terzo trimestre migliore delle attese dei mercati grazie alla domanda cinese.

* Cede uno 0,6% la farmaceutica svizzera Novartis NOVN.VX, nonostante il via libera della Food and Drug Administration al nuovo farmaco contro la sclerosi multipla. Arretra intanto di circa 2% la concorrente tedesca Merck Kgaa (MRCG.DE: Quotazione).

* Perde circa 1,5% la spagnola Inditex (ITX.MC: Quotazione), proprietaria della catena Zara, a dispetto del semestre lievemente migliore delle attese.

* Identico ribasso per il titolo Daimler (DAIGn.DE: Quotazione): il portavoce del gruppo tedesco ha annunciato questa mattina di non aver in corso trattative con Fiat per la cessione di attivi industriali del Lingotto.

* Molto bene Infineon (IFXGn.DE: Quotazione), in rialzo di oltre 3,5% grazie al miglioramento delle stime degli utili comunicato ieri sera.