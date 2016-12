BORSE EUROPA - Indici in rosso, banche giù su timori ripresa

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.766,08 -1,02% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.072,63 -0,91% 1.045,76 Stoxx banche 217,76 -1,10% 221,27 Stoxx oil&gas 300,44 -1,14% 330,54 Stoxx tech 196,13 -1,22% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 settembre (Reuters) - Le piazze europee perdono terreno nella prima mattinata, a partire dalle banche che scontano i timori sul passo della ripresa globale dopo le decisioni della Fed di ieri.

"L'azionario resterà volatile. Penso che ci saranno preoccupazioni legate all'annuncio della Fed a proposito dell'entità delle misure di allentamento quantitativo", ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

I titoli legati alle banche cedono oltre l'1%. Unico paniere appena in rialzo è quello legato al settore materie prime che sale dell'1% circa.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,60%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,64% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,79%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche peggiori BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cedono tra l'1,7% e il 2,3%.H

* HSBC (HSBA.L: Quotazione), giù dello 0,7%. L'AD Michael Geoghegan ha minacciato di dimettersi se non verrà promosso a presidente quando la prossima settimana l'attuale titolare della carica, Stephen Green, lascerà la posizione vacante per divenire il ministro del Commercio e Investimenti, scirve il Financial Times.

* NORSK HYDRO (NHY.OL: Quotazione), la migliore del paniere delle minerarie, avanza del 2,3%. La produttrice norvegese di alluminio punta a triplicare i tagli nei costi, ovvero di 300 dollari per tonnellata prodotta.

* La produttrice di acciaio russa SEVERERSTAL (CHMF.MM: Quotazione) si sta preparando per la quotazione sul mercato londinese, riferisce il Financial Times citando diverse fonti vicine all'operazione.

* La farmaceutica svizzera NOVARTIS NOVN.VX, giù dello 0,7%, ha ottenuto il sostegno della Food and Drug Administratiom per la sua pillola Gilenya contro la sclerosi multipla. Un portavoce della società ha detto che la pillola potrebbe divenire disponibile già dalle prossime settimane.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) cede lo 0,8% dopo aver annunciato che il suo farmaco contro l'ischemia degli arti NV1FGF, precedentemente noto come Temusi, non ha superato la fase III delle spreimentazioni, nel corso della quale non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai placebo.

* Lo spagnolo INDITEX (ITX.MC: Quotazione), la maggiore catena di abbigliamento al mondo e titolare del marchio Zara, perde quasi il 2%. La società nel primo semestre ha visto l'utile netto balzare del 68% a 628 milioni di euro, ben oltre i 573 milioni attesi, con un margine lordo al 59,4% delle vendite.

* Il vettore tedesco LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) arretra del 2% circa dopo il downgrade di Nomura a "neutral" da "buy", con target price invariato a 13,3 euro.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) cede oltre il 2%. Secondo il quotidiano la Repubblica la casa automobilistica tedesca sarebbe interessata a Fiat Industrial (Cnh, Iveco) dopo la sua quotazione e avrebbe già formulato una pre-offerta di 9 miliardi di euro, mentre Fiat ne chiederebbe 10,5 miliardi.