BORSE EUROPA -Indici positivi, aiutano case Usa, cautela per Fed

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.812,14 +0,34% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,75 +0,03% 1.045,76 Stoxx banche 221,84 -0,03% 221,27 Stoxx oil&gas 305,35 +0,53% 330,54 Stoxx tech 199,38 -0,58% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Le borse europee sono migliorate dopo la diffusione delle statistiche Usa sui cantieri, cresciuti oltre le attese lo scorso mese a un livello massimo in quattro mesi.

Sui mercati c'è comunque cautela in attesa di conoscere l'esito della riunione Fed oggi.

L'indice delle costruzioni e materiali STOXX Europe 600 è il migliore con un progresso intorno all'1,2%. Intorno alle 16,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,21%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,36% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,58%.

Tra i titoli in evidenza:

* POSTBANK DPBGn.DE guadagna lo 0,8% a 25,11 euro, al di sopra quindi dei 25 euro che verranno offerti da Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) per arrivare a possedere il controllo dell'istituto di credito retail.

* Sempre a Francoforte, denaro su DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) grazie a uno studio della Wto secondo cui il commercio internazionale crescerà al tasso record del 13,5% quest'anno. "Essendo Deutsche Post uno dei maggiori provider di logistica al mondo, è presumibile che il titolo venga sostenuto da questo studio e dalle prospettive", osserva un trader.

* NOKIA NOK1V.HE nel pomeriggio peggiora con una flessione intorno al 4%. Il colosso della telefonia ha annunciato di posticipare per la seconda volta l'immissione nel mercato del suo modello di cellulare N8, concorrente dell'iPhone della Apple (AAPL.O: Quotazione), "per mettere a punto alcuni dettagli finali", si legge in una nota, specificando che gli apparecchi saranno in commercio da ottobre. Secondo gli analisti il lancio è cruciale per i margini di Nokia e il timore è che il ritardo possa compromettere gli utili nel terzo e quarto trimestre.