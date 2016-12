BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa riunione Fed

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.805,21 +0,09% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,65 +0,03% 1.045,76 Stoxx banche 222,09 +0,08% 221,27 Stoxx oil&gas 304,95 +0,40% 330,54 Stoxx tech 200,93 +0,19% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, con gli indici che accennano a un lieve rialzo, mentre gli investitori sono in attesa della riunione della Federal Reserve e delle sue eventuali decisioni a sostegno della ripresa economica.

"Gli investitori stanno solo aspettando che la Fed faccia qualcosa di magico che permetta all'economia di ricominciare a crescere. Penso che sia un'illusione", ha detto Koen De Leus, eocnomista per Kbc Securities.

Intorno alle 9,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,09%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,06% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1.VE cede il 2,35%. Il colosso della telefonia ha annunciato di posticipare per la seconda volta l'immissione nel mercato del suo modello di cellulare N8, concorrente dell'iPhone della Apple (AAPL.O: Quotazione), "per mettere a punto alcuni dettagli finali", si legge in una nota che specifica che gli apparecchi saranno in commercio da ottobre.

* Irc, mineraria specializzata in metalli non preziosi e controllata da PETROPAVLOVSK (POG.L: Quotazione) (-0,4%), punta a quotarsi sulla piazza di Hong Kong (1029.HK: Quotazione) con un'Ipo da 1,325 miliardi di titoli tra i 2,20 e i 3 dollari di Hong Kong e raccogliere così fino a 4,57 miliardi di dollari HK (circa 451 milioni di euro).

* La società aerospaziale ZODIAC (ZODC.PA: Quotazione) guadagna circa il 3% dopo aver diffuso la sua trimestrale con buoni dati sulle vendite e dopo che il suo presidente ha annunciato di prevedere per l'intero esercizio un margine operativo dell'11%.

* L'editore francese LEGRAND (LEGD.PA: Quotazione) perde il 3% dopo che ieri sera WENDEL (MWDP.PA: Quotazione) (+2,7%) e KKR hanno annunciato una cessione congiunta del 9% del capitale. Le due società detengono circa il 36,5% del capitale e il 52% dei diritti di voto.

* CAIRN ENERGY (CNE.L: Quotazione), su del 2,5% circa, è in testa al Ftse 100 inglese dopo aver annunciato che dalle prime esplorazioni in Groenlandia sono emerse tracce di petrolio.