BORSE EUROPA - Indici positivi in attesa Fed, bene BP

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.773,50 +0,58% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.078,20 +0,50% 1.045,76 Stoxx banche 219,85 +0,21% 221,27 Stoxx oil&gas 301,81 +0,64% 330,54 Stoxx tech 198,38 +0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Le piazze europee sono in lieve rialzo, con gli investitori ottimisti in attesa della riunione della Federal Reserve di domani e dal rialzo di British Petroleum, ora che la falla nel Golfo del Messico è sata definitivamente chiusa.

"Dopo la perdite di venerdì, non abbiamo avuto altre cattive notizie nel fine settimana e così il sentiment è migliore", ha detto Will Hedden, sales trader per Ig Index. "Mi aspetto una settimana volatile, con l'evento più importante dato dall'incontro della Fed di domani".

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,58%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,79%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,47% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,74%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) sale dell'1,8%. Nel fine settimana un'ultima colata di cemento ha sigillato definitivamente il pozzo nel Golfo del Messico dal quale sono furiusciti oltre 4 milioni di barili di petrolio.

* Q-CELLS QCEG.DE sale di circa il 2,5% dopo un balzo di oltre il 6% nelle prime battute, dopo aver annunciato di riuscire a recuperare prima delle attese il prestito da 225 milioni di dollari fatto alla sua fornitrice cinese LDK LDK.N.

* La francese SAFRAN (SAF.PA: Quotazione) avanza del 3,2% circa. La società che produce motori per aerei, occhiali militari e equipaggiamenti di sicurezza, ha confermato l'accordo da 830 milioni di euro per acquistare L-1 Identity Solutions con le sue attività per l'identità biometrica. L'AD ha detto di essere sempre interessato a un "riavvicinamento" a ZODIAC (ZODC.PA: Quotazione) (-2,4%), ma gli azionisti chiave della società di forniture aerospaziali hanno firmato nel fine settimana un patto di sindacato per non vendere le azioni in loro possesso prima dell'aprile 2012.

* PETRA DIAMONDS (PDL.L: Quotazione)è in progresso di oltre l'11%, dopo che l'AD, Johan Dippenaar, ha detto che ci sono trattative in corso per comprare le miniere sudafricane di Finsh e Namaqualand dalla DE Beers, controllata al 45% da Anglo American (AAL.L: Quotazione).