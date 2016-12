BORSE EUROPA - Indici negativi con dati Usa, occhi su Dublino

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.757,07 -0,99% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.073,75 -0,20% 1.045,76 Stoxx banche 219,85 -0,84% 221,27 Stoxx oil&gas 300,58 -0,47% 330,54 Stoxx tech 196,96 -0,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Viaggiano oltre i minimi di seduta dopo una mattinata decisamente brillante gli indici azionari del Vecchio continente, depressi dalla nuova deludente lettura dei dati Usa sulla fiducia dei consumatori.

L'attesa degli investitori si concentra intanto sugli sviluppi da Dublino dopo la smentita ufficiale - da parte dei vertici e del Fondo monetario internazionale - di problemi nel settore bancario e per il paese.

Un articolo dell'Irish Independent citava oggi uno studio Barclays secondo cui l'Irlanda potrebbe aver bisogno di aiuti esteri per far fronte all'indebitamento dei bancari.

Dopo una partenza in denaro, l'indagine dell'Università di Michigan sul morale dei consumatori Usa deprime anche gli indici di Wall Street, contribuendo così ad ampliare l'impostazione ribassista delle piazze europee.

In vetta alla classifica dei titoli venduti Allied Irish Bank (ALBK.I: Quotazione), con una discesa prossima a 8%.

Intorno alle 16,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna un -0,26%, mentre sulle singole piazze il Ftse 100 londinese .FTSE fa -0,32%, il Dax tedesco .GDAXI -0,75% e il Cac 40 parigino .FCHI -0,61%.

Tra i titoli in evidenza:

* Prima vittima dei realizzi i finanziari: si va dal -4% di Bankinter (BKT.MC: Quotazione) e Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione) al -3,5% di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Dexia (DEXI.BR: Quotazione)

* Sul versante opposto, relativamente bene fa il comparto della grande distribuzione, galvanizzato dal balzo di oltre 4% di Carrefour (CARR.PA: Quotazione) dopo l'annuncio del piano di rilancio degli ipermercati e le fiduciose dichiarazioni sulle stime di utile

* Corregge di oltre 3% Ericsson (ERICb.ST: Quotazione), proseguendo la caduta innescata ieri da voci di mercato su una possibile revisione al ribasso delle stime di utile.

* Positive tra i tecnologici StMicroelectronics (STM.PA: Quotazione) a +2% e Infineon IFGn.DE a +1%, beneficiate dall'annuncio della concorrente Usa Texas Instrument che ha innalzato il dividendo e annunciato un piano di riacquisto azioni.

* Prosegue in volata la biotecnologica Crucell CRCL.AS, in rialzo di oltre 50% dopo che la statunitense Johnson&Johnson (JNJ.N: Quotazione) ha comunicato l'intenzione di pagare 2,3 miliardi di dollari per le azioni della società olandese non ancora in suo possesso. Da Amsterdam intanto, il secondo azionista Crucell Van Herk Holdings definisce l'offerta J&J "insufficiente e prematura"

* ALCATEL ALUA.PA sale di oltre il 2% grazie ai commenti dell'AD, secondo cui il gruppo tlc nel 2011 genererà cassa.